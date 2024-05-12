Закон об "иноагентах". Масштабная акция протеста началась возле парламента Грузии

Грузины протестуют у парламента

Демонстранты планируют провести ночь у здания парламента, где завтра, в 9 утра должно пройти заседание юридического комитета, на котором в третьем чтении обсудят законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Мы собираемся и остаемся (здесь) на ночь, потому что к утру 13 мая власти назначили комитетские слушания по «российскому закону», чтобы подготовить его к голосованию в третьем чтении. Поскольку нам придется остаться на ночь, мы взяли с собой спальные мешки, небольшие палатки, пауэрбанки, противогазы, очки и все вещи, которые помогут нам оставаться в безопасности, говорят демонстранты.

С нашим неутомимым единством в любви к стране давайте вместе проведем ночь, а утром не позволим депутатам «Мечты» войти в здание парламента и продолжать действовать вопреки воле народа, Евросоюза и Конституции.

Шествие студентов в Тбилиси

Да — Европе! Нет — российскому закону! — заявляют организаторы митинга. Поделиться

Власти Грузии угрожают оппозиции из-за предстоящих протестов

Кобахидзе заявил, что имеет доказательства того, что оппозиция, выступающая против принятия закона об "иноагентах", якобы готовит нападение на парламент.

Кобахидзе заявил, что располагает информацией о том, что молодежные группы в ближайшие дни планируют "насильственные действия против парламента и полиции Грузии".

По его словам, организаторами этих групп является радикальная оппозиция, а финансирование поступает из-за границы.

Я хочу предупредить каждого члена агрессивных группировок радикальной оппозиции, что каждый будет нести ответственность перед законом за насилие.

Мотивация грузин защищать Украину

В 2014 году Мамука Мамулашвили создал и возглавил "Грузинский национальный легион", чтобы помочь украинскому народу сохранить свою независимость в войне против России. Мамука рассказал online.ua, почему грузинские добровольцы воюют за Украину и почему ее победа так важна для Грузии.

Я практически 30 лет нахожусь на войне. К сожалению, это норма для моего поколения. Если бы я мог тогда оставить себе какую-нибудь подсказку, то написал бы: "Продолжай бороться!". Поделиться

Я сражаюсь для того, чтобы не было войны. И будущим поколениям не пришлось проходить из-за того, что мы прошли.