Закон об "иноагентах". Грузинские власти угрожают оппозиции из-за запланированной акции протеста

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе снова заговорил о западном финансировании оппозиционных протестов против скандального пророссийского закона об "иноагентах".

Власти Грузии угрожают оппозиции из-за предстоящих протестов

Кобахидзе заявил, что имеет доказательства того, что оппозиция, выступающая против принятия закона об "иноагентах", якобы готовит нападение на парламент.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Кобахидзе заявил, что располагает информацией о том, что молодежные группы в ближайшие дни планируют "насильственные действия против парламента и полиции Грузии".

По его словам, организаторами этих групп является радикальная оппозиция, а финансирование поступает из-за границы.

Я хочу предупредить каждого члена агрессивных группировок радикальной оппозиции, что каждый будет нести ответственность перед законом за насилие. Ираклий Кобахиде Премьер-министр Грузии

В то же время он призвал правоохранителей "проявить максимум терпения и действовать по самому высокому европейскому стандарту при реагировании на насилие и оскорбления".

Я хотел бы еще раз поблагодарить сотрудников правоохранительных органов за то, что, несмотря на масштабность и абсолютно неприемлемый уровень насилия, в последние несколько недель они, по сути, действовали по более высоким стандартам, чем американские и европейские стандарты. Поделиться

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала слова премьера Кобахидзе.

Вы никого не сможете этим запугать, вы сами не верите в подобные конспирации. Шантаж и невероятные обиды... мне стыдно, когда я слышу такое от парламентариев. Это проявление их внутренней запуганности. Это ужасное выражение их внутреннего состояния.

Грузины массово протестуют в Тбилиси

В столице Грузии 11 мая проходит многотысячный митинг за будущее Грузии в ЕС и против принятия закона об «иноагентах».

Отмечается, что участники акции собрались в нескольких точках города, откуда направились на площадь Европы в старой части Тбилиси. Это 200-300 тыс человек.

Противники закона об «иноагентах» проведут ночь с 12 на 13 мая у здания парламента Грузии. Об этом участникам многотысячного митинга на площади Европы сообщил писатель Лаша Бугадзе.