Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе знову заговорив про західне фінансування опозиційних протестів проти скандального проросійського закону про “іноагентів”.

Влада Грузії погрожує опозиції через майбутні протести

Кобахідзе заявив, що має докази того, що опозиція, яка виступає проти ухвалення закону про "іноагентів", нібито готує напад на парламент.

Про це повідомляє “Ехо Кавказу”.

Кобахідзе заявив, що має інформацію про те, що молодіжні групи найближчими днями планують "насильницькі дії проти парламенту і поліції Грузії".

За його словами, організаторами цих груп є радикальна опозиція, а фінансування надходить з-за кордону.

Я хочу попередити кожного члена агресивних угруповань радикальної опозиції, що кожен нестиме відповідальність перед законом за насильство. Іраклій Кобахідзе Прем'єр-міністр Грузії

Водночас він закликав правоохоронців "проявити максимум терпіння і діяти за найвищим європейським стандартом при реагуванні на насильство та образи".

Я хотів би ще раз подякувати співробітникам правоохоронних органів за те, що, попри масштабність і абсолютно неприйнятний рівень насильства, протягом останніх кількох тижнів вони, по суті, діяли за вищими стандартами, ніж американські та європейські стандарти. Поширити

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі прокоментувала слова прем'єра Кобахідзе.

Ви нікого не зможете цим залякати, ви самі не вірите в подібні конспірації. Шантаж і неймовірні образи... мені соромно, коли я чую таке від парламентаріїв. Це — прояв їхньої внутрішньої заляканості. Це — жахливий вираз їхнього внутрішнього стану.

Грузини масово протестують у Тбілісі

У столиці Грузії 11 травня проходить багатотисячний мітинг за майбутнє Грузії в ЄС та проти ухвалення закону про «іноагентів».

Зазначається, що учасники акції зібралися в кількох точках міста, звідки рушили на площу Європи у старій частині Тбілісі. Це 200-300 тис людей.

Противники закону про «іноагенти» проведуть ніч із 12 на 13 травня біля будівлі парламенту Грузії. Про це учасникам багатотисячного мітингу на майдані Європи повідомив письменник Лаша Бугадзе.

Влада у Грузії окупована РФ

У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність.

Мамука розповів online.ua, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії.

Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії. Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу.

Насправді ми отримали абсолютно іншу картину. Грузія почала випадати із західного русла та взагалі русла демократії. Вони обманули народ.