Парламент Грузии проголосовал за скандальный закон пророссийской партии

Инициативу правящей партии «Грузинская мечта» поддержали 84 депутата, несмотря на протесты десятков тысяч граждан и критику международных партнеров Грузии. В то же время 30 оппозиционеров проголосовали против.

Президент Саломе Зурабишвили ранее пообещала ветировать законопроект.

Согласно Конституции Грузии, глава государства в течение 10 дней подписывает и публикует закон или возвращает в парламент. У «Грузинской мечты» достаточно голосов, чтобы преодолеть вето. Если и после этого президент не подпишет закон, то его подпишет и опубликует председатель парламента.

Правящая партия может окончательно утвердить закон в середине июня.

Также Зурабишвили предлагала альтернативу — отложить дату вступления закона в силу до 1 ноября, то есть после парламентских выборов.

Что происходит в Грузии?

Пророссийская политическая партия «Грузинская мечта» 3 апреля повторно внесла в парламент законопроект об «иноагентах».

Это произошло через год после того, как аналогичная инициатива привела к многотысячным протестам и была отозвана. Критики законопроекта считают его аналогом российского, но власти Грузии говорят, что ничего общего у них нет.

Уже 8 апреля у здания парламента Грузии стартовали акции протеста против нового законопроекта.

Планы властей Грузии вызвали критику в Европе и США.

Западные партнеры отмечают, что принятие закона затормозит процедуру вступления Грузии в ЕС и НАТО. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «господствующая партия саботирует европейский путь» Грузии.