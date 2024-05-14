Парламент Грузии в третьем чтении окончательно утвердил пророссийский закон "О прозрачности иностранного влияния".
Парламент Грузии проголосовал за скандальный закон пророссийской партии
Инициативу правящей партии «Грузинская мечта» поддержали 84 депутата, несмотря на протесты десятков тысяч граждан и критику международных партнеров Грузии. В то же время 30 оппозиционеров проголосовали против.
Президент Саломе Зурабишвили ранее пообещала ветировать законопроект.
Согласно Конституции Грузии, глава государства в течение 10 дней подписывает и публикует закон или возвращает в парламент. У «Грузинской мечты» достаточно голосов, чтобы преодолеть вето. Если и после этого президент не подпишет закон, то его подпишет и опубликует председатель парламента.
Правящая партия может окончательно утвердить закон в середине июня.
Также Зурабишвили предлагала альтернативу — отложить дату вступления закона в силу до 1 ноября, то есть после парламентских выборов.
Что происходит в Грузии?
Пророссийская политическая партия «Грузинская мечта» 3 апреля повторно внесла в парламент законопроект об «иноагентах».
Это произошло через год после того, как аналогичная инициатива привела к многотысячным протестам и была отозвана. Критики законопроекта считают его аналогом российского, но власти Грузии говорят, что ничего общего у них нет.
Уже 8 апреля у здания парламента Грузии стартовали акции протеста против нового законопроекта.
Планы властей Грузии вызвали критику в Европе и США.
Западные партнеры отмечают, что принятие закона затормозит процедуру вступления Грузии в ЕС и НАТО. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «господствующая партия саботирует европейский путь» Грузии.
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