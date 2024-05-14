Парламент Грузії проголосував за скандальний закон проросійської партії

Ініціативу керівної партії «Грузинська мрія» підтримали 84 депутати, попри протести десятків тисяч громадян та критику міжнародних партнерів Грузії. Водночас 30 опозиціонерів проголосували проти.

Президентка Саломе Зурабішвілі раніше пообіцяла ветувати законопроєкт.

Згідно з Конституцією Грузії, глава держави протягом 10 днів підписує та публікує закон або повертає до парламенту. «Грузинська мрія» має достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президентка не підпише закон, то його підпише та опублікує голова парламенту.

Керівна партія може остаточно затвердити закон у середині червня.

Також Зурабішвілі пропонувала альтернативу — відкласти дату набрання чинності закону до 1 листопада, тобто після парламентських виборів.

Що відбувається у Грузії?

Проросійська політична партія «Грузинська мрія» 3 квітня повторно внесла до парламенту законопроєкт про «іноагентів».

Це сталося за рік після того, як аналогічна ініціатива призвела до багатотисячних протестів та була відкликана. Критики законопроєкту вважають його аналогом російського, але влада Грузії каже, що нічого спільного в них немає.

Уже 8 квітня біля будівлі парламенту Грузії стартували акції протесту проти нового законопроєкту.

Плани влади Грузії викликали критику в Європі та США.

Західні партнери зазначають, що ухвалення закону загальмує процедуру вступу Грузії до ЄС та НАТО. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що «панівна партія саботує європейський шлях» Грузії.