Закон про "іноагентів". У Грузії проходить масштабна акція протесту перед парламентом

У грузинській столиці Тбілісі під будівлею парламенту проходить чергова акція проти закону «Про прозорість іноземного впливу».

Грузини вийшли на протест проти закону про “іноагентів”

Частина учасників акції колонами прийшла до грузинського парламенту з різних локацій у Тбілісі, зокрема представники медичної сфери, які тримають плакати «Ми – не партія. Наша вимога – європейське майбутнє» та «Майбутнє країни/наше здоров’я в наших руках», та студенти.

Про це повідомляє Interpressnews.

Учасники демонстрації скандують «Грузія» та «Ні російському закону» і заявляють, що не припинять протест. Поширити

Біля будівлі парламенту мобілізована поліція.

Акція протесту перед парламентом Грузії

Зурабішвілі ветувала одіозний закон про “іноагентів”

За словами президентки Грузії, вето має юридичну силу і сьогодні буде передано до парламенту.

Про це Зурабішвілі заявила на брифінгу, передає 1tv.ge.

Сьогодні я наклала вето на "російський закон", який суперечить нашій Конституції, європейським стандартам і, таким чином, є перешкодою на нашому європейському шляху. Це вето є цілком законним і сьогодні буде передано до парламенту. Цей закон не підлягає жодним змінам, жодним вдосконаленням, тому є дуже простим правом вето. Цей закон має бути скасований.

Проте провладна партія “Грузинська мрія” може обійти це вето і проголосувати остаточно за закон про “іноагентів” вже з 28 травня.

Що відомо про російських шпигунів у Грузинському легіоні

За словами засновника та керівника підрозділу “Грузинський національний легіон” Мамуки Мамулашвілі в інтерв'ю online.ua, країна-агресорка Росія глибоко проникла до грузинських спецслужб і надсилає власних шпигунів до грузинських підрозділів у лавах ЗСУ.

Мамука Мамулашвілі зазначив, що за вказівками Кремля грузинські спецслужби надсилають нібито добровольців до лав “Грузинського легіону”, які шпигують на користь російських окупантів.

Очільник “Грузинського легіону” попередив, що значна кількість шпигунів Кремля перебувають також у лавах підрозділів ЗСУ.

Інформація про хлопців, які сьогодні служать у “Грузинському легіоні” була передана саме ними.