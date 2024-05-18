Президентка Грузії Зурабішвілі ветувала закон про "іноагентів"

Зурабішвілі ветувала одіозний закон про “іноагентів”

За словами президентки Грузії, вето має юридичну силу і сьогодні буде передано до парламенту.

Про це Зурабішвілі заявила на брифінгу, передає 1tv.ge.

Сьогодні я наклала вето на "російський закон", який суперечить нашій Конституції, європейським стандартам і, таким чином, є перешкодою на нашому європейському шляху. Це вето є цілком законним і сьогодні буде передано до парламенту. Цей закон не підлягає жодним змінам, жодним вдосконаленням, тому є дуже простим правом вето. Цей закон має бути скасований. Саломе Зурабішвілі Президентка Грузії

Парламент Грузії проголосував за проросійський закон про “іноагентів”

Ініціативу керівної партії «Грузинська мрія» 14 травня підтримали 84 депутати, попри протести десятків тисяч громадян та критику міжнародних партнерів Грузії. Водночас 30 опозиціонерів проголосували проти.

Президентка Саломе Зурабішвілі раніше пообіцяла ветувати законопроєкт.

Згідно з Конституцією Грузії, глава держави протягом 10 днів підписує та публікує закон або повертає до парламенту. «Грузинська мрія» має достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президентка не підпише закон, то його підпише та опублікує голова парламенту.

Керівна партія може остаточно затвердити закон у середині червня.

Також Зурабішвілі пропонувала альтернативу — відкласти дату набрання чинності закону до 1 листопада, тобто після парламентських виборів.

Що відомо про агентів ФСБ серед росіян у Грузії

За словами засновника та керівника “Грузинського національного легіону” Мамуки Мамулашвілі в інтерв’ю online.ua, багато росіян, які переїхали до Грузії, працюють на російські спецслужби.

Півмільйона росіян у такій маленькій країні, як Грузія — це велика небезпека, — зазначає Мамулашвілі. Поширити

Він підкреслив, що у Грузії також нараховується до 350 тис переселенців з окупованих Росією районів на території Абхазії та Південної Осетії.

Очільник “Грузинського легіону” підкреслив, що влада Грузії вдається до різноманітних утисків у бік громадян, які протистоять російські окупації країни.

Мамулашвілі додав, що громадяни Грузії завжди із прихильністю ставились до України та українців, особливо на тлі розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.