В ЄС відреагували на ветування президенткою Грузії закону про "іноагентів"
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В ЄС відреагували на ветування президенткою Грузії закону про "іноагентів"

Шарль Мішель
Джерело:  online.ua

Голова Європейської ради Шарль Мішель відреагував на ветування президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі скандального закону про "іноагентів", що спричинив масові протести та жорстку критику з боку Заходу.

Закон про "іноагентів" в Грузії не відповідає цінностям Євросоюзу

Свій коментар Шарль Мішель опублікував у соцмережі X (Twitter). За його словами, ветування закону дає можливість для подальшого обговорення, адже у своїй нинішній формі той не відповідає цінностям Євросоюзу та шляху Тбілісі до ЄС.

Я закликаю всіх політиків і лідерів Грузії скористатися цим вікном можливостей та зробити так, щоб Грузія залишалася на європейському шляху, який підтримує населення.

Шарль Мішель

Шарль Мішель

Голова Європейської ради

Посадовець додав, що продовжує уважно стежити за розвитком подій у Грузії.

Президентка Грузії Зурабішвілі ветувала закон про "іноагентів"

Парламент Грузії проголосував за проросійський закон про “іноагентів”. Ініціативу керівної партії «Грузинська мрія» 14 травня підтримали 84 депутати, попри протести десятків тисяч громадян та критику міжнародних партнерів Грузії.

Водночас 30 опозиціонерів проголосували проти.

18 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на прийнятий парламентом законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". За словами президентки Грузії, вето має юридичну силу і сьогодні буде передано до парламенту.

Сьогодні я наклала вето на "російський закон", який суперечить нашій Конституції, європейським стандартам і, таким чином, є перешкодою на нашому європейському шляху. Це вето є цілком законним і сьогодні буде передано до парламенту. Цей закон не підлягає жодним змінам, жодним вдосконаленням, тому є дуже простим правом вето. Цей закон має бути скасований.

<b>Саломе Зурабішвілі</b>

Саломе Зурабішвілі

Президентка Грузії

Що відомо про агентів ФСБ серед росіян у Грузії

За словами засновника та керівника “Грузинського національного легіону” Мамуки Мамулашвілі в інтерв’ю online.ua, багато росіян, які переїхали до Грузії, працюють на російські спецслужби. 

Півмільйона росіян у такій маленькій країні, як Грузія — це велика небезпека, — зазначає Мамулашвілі.

Він підкреслив, що у Грузії також нараховується до 350 тис переселенців з окупованих Росією районів на території Абхазії та Південної Осетії.

Очільник “Грузинського легіону” підкреслив, що влада Грузії вдається до різноманітних утисків у бік громадян, які протистоять російські окупації країни.

Мамулашвілі додав, що громадяни Грузії завжди із прихильністю ставились до України та українців, особливо на тлі розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.

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