Закон об "иноагентах" в Грузии. США готовят санкции против пророссийских политиков

Грузинские должностные лица, ответственные за продвижение закона об "иноагентах", могут столкнуться с замораживанием активов и запретом на поездки согласно новому законопроекту, представленному в Конгрессе США.
США планируют ввести санкции против пророссийских политиков Грузии за закон об "иноагентах"
Как отмечается, в проекте закона говорится, что правящая партия "Грузинская мечта" "все чаще и с сожалением принимает политику уступчивости в отношении РФ" в рамках "все более нелиберального поворота".
В законопроекте также говорится, что Тбилиси "открыто нападает на американские и другие западные организации по продвижению демократии, а также на местное и международное гражданское общество, одновременно поддерживая растущие связи с Россией, в частности, а также с Китаем".
По словам человека, близкого к процессу, законопроект против пророссийских политиков Грузии будет уже в 20 апреля.
Парламент Грузии проголосовал за пророссийский закон об "иноагентах"
Инициативу правящей партии "Грузинская мечта" 14 мая поддержали 84 депутата, несмотря на протесты десятков тысяч граждан и критику международных партнеров Грузии. В то же время 30 оппозиционеров проголосовали против.
Президент Саломе Зурабишвили 18 мая сообщила, что ветировала одиозный закон об "иноагентах"
Однако провластная партия "Грузинская мечта" может обойти это вето и проголосовать окончательно за закон об "иноагентах" уже с 28 мая.
Правящая партия может окончательно утвердить закон в середине июня.
Также Зурабишвили предлагала альтернативу — отложить дату вступления закона в силу до 1 ноября, то есть после парламентских выборов.
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