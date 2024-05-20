Закон про "іноагентів" у Грузії. США готують санкції проти проросійських політиків

Грузинські посадові особи, відповідальні за просування закону про "іноагентів", можуть зіткнутися із заморожуванням активів і забороною на поїздки згідно з новим законопроєктом, який буде представлений у Конгресі США.

США планують запровадити санкції проти проросійських політиків Грузії за закон про "іноагентів"

Як зазначається, у проєкті закону йдеться про те, що правляча партія "Грузинська мрія" "дедалі частіше і з жалем ухвалює політику поступливості щодо РФ" у рамках "дедалі більш неліберального повороту".

У законопроєкті також ідеться про те, що Тбілісі "відкрито нападає на американські та інші західні організації з просування демократії, а також на місцеве і міжнародне громадянське суспільство, одночасно підтримуючи зростаючі зв'язки з Росією, зокрема, а також із Китаєм".

За словами людини, близької до процесу, законопроєкт проти проросійських політиків Грузії буде вже в 20 квітня.

Його умови зобов'яжуть вищих американських чиновників інформувати Конгрес про "вузли неправомірного політичного впливу, клептократію та елітну корупцію в Грузії", а також про передбачувані російські та китайські розвідувальні активи, що діють у цій південнокавказькій країні, — пише Politico. Поширити

Парламент Грузії проголосував за проросійський закон про “іноагентів”

Ініціативу керівної партії “Грузинська мрія” 14 травня підтримали 84 депутати, попри протести десятків тисяч громадян та критику міжнародних партнерів Грузії. Водночас 30 опозиціонерів проголосували проти.

Президентка Саломе Зурабішвілі 18 травня повідомила, що ветувала одіозний закон про “іноагентів”

Проте провладна партія “Грузинська мрія” може обійти це вето і проголосувати остаточно за закон про “іноагентів” вже з 28 травня.

Керівна партія може остаточно затвердити закон у середині червня.

Також Зурабішвілі пропонувала альтернативу — відкласти дату набрання чинності закону до 1 листопада, тобто після парламентських виборів.