После своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен призывает президента Джо Байдена разрешить Украине избивать по территории РФ американское оружие.

Блинкен выступает за разрешение Украины бить по целям в РФ американским оружием

Как отмечается, по инициативе Госдепа в настоящее время в администрации Джо Байдена продолжаются активные дебаты о том, чтобы позволить украинцам поражать ракетные и артиллерийские пусковые установки, расположенные непосредственно под границей с Россией.

Предложение Блинкена, с которым он выступил после визита в Киев на прошлой неделе, все еще находится в стадии формирования. Издание пишет, что пока неясно, сколько его коллег из ближайшего окружения Байдена подписались под ней. По словам официальных лиц, документ еще не был официально представлен президенту, традиционно наиболее осторожному.

Спикер Госдепа Мэтью Миллер отказался комментировать внутренние дискуссии по украинской политике, в частности, отчет Блинкена после его возвращения из Киева.

Но участвовавшие в обсуждении чиновники отметили, что позиция Блинкена изменилась, поскольку россияне начали новое наступление. Российские войска разместили оружие прямо по ту сторону границы с северо-восточной Украины и нацелили его на Харьков, зная, что в ответ украинцы смогут использовать только неамериканские дроны и другие виды вооружений для нанесения ударов, — пишет издание. Поделиться

Издание напоминает, что в течение нескольких месяцев Украина усиливает атаки на российские корабли, нефтяные объекты и электростанции, но делает это в основном с помощью дронов собственного производства, не имеющих такой мощности и скорости, как американское оружие.

К тому же, часто россияне сбивают украинские беспилотники и ракеты или сбивают их с курса благодаря усовершенствованным методам радиоэлектронной борьбы.

Сейчас растет давление на США, чтобы они помогли Украине наносить удары по военным объектам на территории РФ, даже если Вашингтон хочет сохранить свой запрет на атаку нефтеперерабатывающих заводов и других объектов российской инфраструктуры с помощью оружия, предоставленного Штатами.

Издание подчеркивает, что Британия, обычно идущая в ногу с Вашингтоном в вопросах военной стратегии, незаметно сняла свои собственные ограничения, чтобы ее крылатые системы Storm Shadow можно было использовать для более широкой нацеленности на Россию.

Удары Украины по целям на территории РФ

В последние месяцы Украина активно бьет по российским нефтеперерабатывающим заводам, поэтому в РФ иссяк запас бензина . Издание Financial Times писало, что США даже призвали Украину прекратить нападения на российскую энергетическую инфраструктуру, поскольку это может повысить мировые цены на нефть и спровоцировать ответные атаки на украинскую энергетику.

В то же время, Украина атакует российские НПЗ преимущественно с помощью собственных беспилотников, не имеющих мощности и скорости американского оружия. В то же время, российская противовоздушная оборона сбивает украинские дроны и ракеты все чаще, совершенствуя при этом свою технику радиоэлектронной борьбы.

Между тем, Великобритания уже позволяет Украине бить своим оружием по территории РФ. Министр иностранных дел страны Дэвид Кэмерон в этом месяце заявил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям в России, и Киев сам должен решать, делать ли это.