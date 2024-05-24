Почему Байден не приедет на украинский Саммит мира — данные Bloomberg
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Почему Байден не приедет на украинский Саммит мира — данные Bloomberg

Джо Байден
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Источник:  Bloomberg

Американский лидер Джо Байден планирует пропустить украинский Саммит мира в Швейцарии из-за сбора средств на предвыборную кампанию в Калифорнии, который он должен посетить вместе со звездами.

Саммит мира в Швейцарии может состояться без участия президента США

Саммит мира в Швейцарии должен состояться уже 15-16 июня, после встречи "Группы семи" в Италии.

Отдельные лидеры "Группы семи" намерены присоединиться к конференции, однако, как удалось узнать журналистам, ни Байдена, ни вице-президента Камалы Гаррис там не будет.

Согласно данным Bloomberg, глава Белого дома планирует вылететь со встречи G7 на юге Италии в Лос-Анджелес на сбор средств 15 июня.

Такое решение Байдена подчеркивает, что он все больше переходит в режим предвыборной кампании, стремясь преодолеть лидерство бывшего президента Дональда Трампа в зыбких штатах накануне выборов, — пишет издание.

На этом фоне нельзя игнорировать тот факт, что в прошлом месяце Трамп впервые за текущий избирательный цикл затмил усилия Байдена по сбору средств, собрав 76 миллионов долларов против 51 миллиона долларов у Байдена.

Каким должен быть украинский Саммит мира

Согласно последним данным, около 70 союзников Украины намерены принять участие в саммите на том или ином уровне.

В первую очередь речь идет о премьер-министре Канады Джастине Трюдо, канцлере ФРГ Олафе Шольце, премьер-министре Японии Фумио Кишиде.

Журналисты также озвучили прогноз, что отсутствие китайского лидера, вполне возможно, разочарует президента Украины Владимира Зеленского.

Официальный Пекин и несколько других стран так называемого Глобального Юга настаивали на вовлечении России в этот процесс.

Однако команда Зеленского не хочет взаимодействовать с Кремлем пока не будет широко согласован набор принципов, которые будут определять любое потенциальное мирное урегулирование.

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