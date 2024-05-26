В українському Саміті миру візьмуть участь понад 80 країн — Зеленський

У саміті миру, який пройде по Україні у Швейцарії 15-16 червня, свою участь підтвердили вже понад 80 країн.

Зеленський звернувся до лідерів напередодні Саміту миру

Разом зі Швейцарією ми готуємо такий саміт. 15 червня його початок. Ми маємо підтвердження участі вже більш ніж 80 держав і продовжуємо працювати з лідерами, запрошуючи на саміт. Дякую кожному, хто дійсно допомагає миру! Володимир Зеленський Президент України

Президент також звернувся до лідерів світу, які поки що осторонь глобальних зусиль із підготовки Саміту миру — до президента Байдена, лідера Сполучених Штатів, до президента Сі, лідера Китаю.

Ми не хочемо, щоб, так само як ці книжки, згорів Статут ООН. Сподіваюся, не хочете й ви. Будь ласка, проявіть ваше лідерство в наближенні миру — дійсно миру, а не паузи між ударами. Зусилля світової більшості — це найкраща гарантія виконання зобов’язань. Будь ласка, підтримайте Саміт миру своїм персональним лідерством та участю, — продовжив Зеленський. Поширити

За словами президента, для росіян це задоволення — спалювати і всі знають, із ким маємо справу.

Росією керують люди, які хочуть зробити нормою спалювати життя, руйнувати міста й села, розділяти народи та стирати національні кордони війною. Немає нації, яка здатна зупинити таку війну лише своїми зусиллями. Потрібна участь лідерів світу, — впевнений Зеленський. Поширити

Він додав, що Україна має найбільший у світі досвід обману з боку Росії на переговорах, обману, який, зокрема, був прикриттям Росії для підготовки цієї війни.

І саме тому потрібні глобальні зусилля — Саміт миру за участю лідерів, яких Росії не обманути, — констатував він. Поширити

Що відомо про головні теми Саміту миру у Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час Саміту миру, який повинен відбутися у Швейцарії, головним питанням, які обговорюватимуть, буде повернення полонених у форматі "всіх на всіх", в тому числі цивільних. Також говоритимуть про ядерну та продовольчу безпеку.

Ми зможемо зробити перші кроки щодо аспекту обміну "всіх на всіх", у поверненні наших дітей додому, депортованих українців. І важливий момент ядерної безпеки і продовольчої безпеки, — сказав Зеленський під час брифінгу у Києві. Поширити

Він наголосив, що на заході будуть присутні країни, які хочуть миру.