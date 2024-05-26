В українському Саміті миру візьмуть участь понад 80 країн — Зеленський

У саміті миру, який пройде по Україні у Швейцарії 15-16 червня, свою участь підтвердили вже понад 80 країн.
Зеленський звернувся до лідерів напередодні Саміту миру
Президент також звернувся до лідерів світу, які поки що осторонь глобальних зусиль із підготовки Саміту миру — до президента Байдена, лідера Сполучених Штатів, до президента Сі, лідера Китаю.
За словами президента, для росіян це задоволення — спалювати і всі знають, із ким маємо справу.
Він додав, що Україна має найбільший у світі досвід обману з боку Росії на переговорах, обману, який, зокрема, був прикриттям Росії для підготовки цієї війни.
Що відомо про головні теми Саміту миру у Швейцарії
Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час Саміту миру, який повинен відбутися у Швейцарії, головним питанням, які обговорюватимуть, буде повернення полонених у форматі "всіх на всіх", в тому числі цивільних. Також говоритимуть про ядерну та продовольчу безпеку.
Він наголосив, що на заході будуть присутні країни, які хочуть миру.