За словами президента Володимира Зеленського, Україна очікує за підсумками саміту НАТО у Вашингтоні отримати 7 ЗРК Patriot та схвалення США рішення щодо передачі винищувачів F-16.
Чого Україна очікує від липневого саміту НАТО у Вашингтоні
За його словами, практичним підсумком саміту країн Альянсу також буде схвалення США передачі Україні винищувачів F-16.
Без них, за словами президента, флоту зі 130 літаків в України не буде.
Як Захід може допомогти Україні захистити Харків
Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що кремлівський диктатор Володимир Путін та його окупаційна армія не здатні захопити Харків і воліють знищити місто, однак західні партнери можуть допомогти Україні запобігти такому сценарію.
За його словами, другим варіантом є забезпечення України далекобійною зброєю для ураження літаків авіації окупаційної армії РФ ще на підльоті до України.
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