Зеленський озвучив очікування України від саміту НАТО у Вашингтоні
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський озвучив очікування України від саміту НАТО у Вашингтоні

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, Україна очікує за підсумками саміту НАТО у Вашингтоні отримати 7 ЗРК Patriot та схвалення США рішення щодо передачі винищувачів F-16. 

Чого Україна очікує від липневого саміту НАТО у Вашингтоні

Ми можемо отримати від країн НАТО сім комплексів Patriot? Ми б хотіли закрити усі наші області й мати 20-30 таких систем. Але можна хоча б сім? Як ви вважаєте, для ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні це важливо? Надати комплекси для країни, яка з 2008 року претендує на членство у НАТО, для країни, яка бореться за демократію всього світу, чи це дуже багато, — поставив риторичне питання глава держави.

За його словами, практичним підсумком саміту країн Альянсу також буде схвалення США передачі Україні винищувачів F-16.

Без них, за словами президента, флоту зі 130 літаків в України не буде.

А це значить, що немає сенсу про це більше говорити. Тому що не буде адекватного флоту, який спроможний воювати з російським повітряним флотом, — пояснив Зеленський.

Як Захід може допомогти Україні захистити Харків

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що кремлівський диктатор Володимир Путін та його окупаційна армія не здатні захопити Харків і воліють знищити місто, однак західні партнери можуть допомогти Україні запобігти такому сценарію.

Він не може захопити Харків, тому намагається його знищити. У партнерів України є два способи запобігти таким ударам. Перший: більше Patriot та інших систем ППО для України, — підкреслив Кулеба.

За його словами, другим варіантом є забезпечення України далекобійною зброєю для ураження літаків авіації окупаційної армії РФ ще на підльоті до України.

Другий: Україна збиває російські військові літаки перед тим, як вони скинуть бомби на Харків та інші міста та громади. Забезпечити Україні додаткову протиповітряну оборону та підтримати українські удари по військових об’єктах у Росії. Дійте зараз, — закликав Кулеба.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський розкрив співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ у битві за Харківщину
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський запровадив санкції проти низки російських ЗМІ
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський показав моторошні кадри наслідків обстрілу РФ у Харкові — відео
Володимир Зеленський
обстріл

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?