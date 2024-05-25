За словами президента Володимира Зеленського, Україна очікує за підсумками саміту НАТО у Вашингтоні отримати 7 ЗРК Patriot та схвалення США рішення щодо передачі винищувачів F-16.

Чого Україна очікує від липневого саміту НАТО у Вашингтоні

Ми можемо отримати від країн НАТО сім комплексів Patriot? Ми б хотіли закрити усі наші області й мати 20-30 таких систем. Але можна хоча б сім? Як ви вважаєте, для ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні це важливо? Надати комплекси для країни, яка з 2008 року претендує на членство у НАТО, для країни, яка бореться за демократію всього світу, чи це дуже багато, — поставив риторичне питання глава держави. Поширити

За його словами, практичним підсумком саміту країн Альянсу також буде схвалення США передачі Україні винищувачів F-16.

Без них, за словами президента, флоту зі 130 літаків в України не буде.

А це значить, що немає сенсу про це більше говорити. Тому що не буде адекватного флоту, який спроможний воювати з російським повітряним флотом, — пояснив Зеленський. Поширити

Як Захід може допомогти Україні захистити Харків

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що кремлівський диктатор Володимир Путін та його окупаційна армія не здатні захопити Харків і воліють знищити місто, однак західні партнери можуть допомогти Україні запобігти такому сценарію.

Він не може захопити Харків, тому намагається його знищити. У партнерів України є два способи запобігти таким ударам. Перший: більше Patriot та інших систем ППО для України, — підкреслив Кулеба. Поширити

За його словами, другим варіантом є забезпечення України далекобійною зброєю для ураження літаків авіації окупаційної армії РФ ще на підльоті до України.