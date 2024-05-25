Зеленський запровадив санкції проти низки російських ЗМІ

Президент України Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти 68 юридичних і двох фізичних осіб.

Під санкції потрапили провідні телеканали РФ

Йдеться, зокрема, про низку російських медіа та компаній, у тому числі із тимчасово окупованого Криму. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Указом затверджене рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 травня «Про застосування і скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Кабінет міністрів та Служба безпеки України і Національний банк України мають забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій.

Контроль за виконанням рішення Президент поклав на секретаря РНБО Олександра Литвиненка.

Міністерству закордонних справ доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Санкції застосовані проти, зокрема телекомпаній «НТВ Плюс», «Перший канал. Всесвітня мережа», «Звезда», «ТНТ Телесеть», «Петербург», «Рен ТВ», ТРК «Крим», газет «Известия», «Московский комсомолец» та інших.

Японія ввела нові санкції проти російських компаній

У Міністерстві закордонних справ Японії засудили російські закупівлі зброї у КНДР, оскільки це порушення резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють передачу та закупівлю будь-якої зброї та повʼязаних з нею матеріалів у Північній Кореї.

Уряд Японії помістив під санкції девʼять організацій, розташованих у РФ, одного росіянина і дві кіпрські фірми через те, що вони купували Москві зброю у Північної Кореї.

Активи в Японії, якими володіють зазначені організації, включно із судноплавними фірмами та військовими обʼєктами, а також ті, які у країні має російський бізнесмен, будуть заморожені.