Зеленский ввел санкции против ряда российских СМИ

Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 68 юридических и двух физических лиц.

Под санкции попали ведущие телеканалы РФ

Речь идет, в частности, о ряде российских медиа и компаний, в том числе из временно оккупированного Крыма. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Указом утверждено решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 мая «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Кабинет Министров и Служба безопасности Украины и Национальный банк Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.

Контроль за исполнением решения Президент возложил на секретаря СНБО Александра Литвиненко.

Министерству иностранных дел поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Санкции применены против телекомпаний «НТВ Плюс», «Первый канал. Всемирная сеть», «Звезда», «ТНТ Телесеть», «Петербург», «Рен ТВ», ТРК «Крым», газеты «Известия», «Московский комсомолец» и другие.

Япония ввела новые санкции против российских компаний

В Министерстве иностранных дел Японии осудили российские закупки оружия у КНДР, поскольку это нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих передачу и закупку любого оружия и связанных с ним материалов в Северной Корее.

Правительство Японии поместило под санкции девять организаций, расположенных в РФ, одного россиянина и две кипрские фирмы из-за того, что они покупали Москве оружие в Северной Корее.

Активы в Японии, которыми владеют указанные организации, включая судоходные фирмы и военные объекты, а также те, которые в стране имеет российский бизнесмен, будут заморожены.