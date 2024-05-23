ЕС готовится ограничить импорт элитных авто в РФ из-за новых санкций — FT
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ЕС готовится ограничить импорт элитных авто в РФ из-за новых санкций — FT

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Источник:  The Financial Times

Евросоюз готовится ужесточить санкции против Беларуси. Новые санкции будут направлены на ограничение "лазейок", которые Россия использует для обхода ограничений

Что известно о новых санкциях ЕС

Евросоюз планирует расширить санкции против белорусского режима Александра Лукашенко, поскольку Россия использует Беларусь для обхода санкций. Москва с помощью Минска продолжает импортировать элитные автомобили и предметы роскоши.

Согласно проекту, с которым ознакомился Financial Times, новые ограничения, обсуждаемые странами-членами ЕС, направлены на "минимизацию риска обхода".

Новые санкции запретят экспорт в Беларусь и через Беларусь технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях, а также сжиженного природного газа. ЕС также прекратит импорт бриллиантов из Белоруссии.

Как отмечает издание, если новые санкции будут приняты, то главным их направлением будет ограничение потока продаж элитных автомобилей в Беларусь, которые затем едут в Россию.

Ежемесячный поток транспортных средств и запчастей в Беларусь из стран ЕС вырос с 50 млн. долларов в январе 2022 года до 268 млн. долларов в январе 2024 года. Наибольший рост экспорта зафиксирован в самых дорогих категориях автомобилей, то есть попавших под санкции ЕС против России.

Таможенники из стран ЕС считают, что белорусские компании стали ключевым компонентом российских контрабандных сетей. Как пишет Financial Times, в Россию, несмотря на санкции, до сих пор завозят элитные автомобили Rolls-Royce и Maybach. При этом они попадают в РФ в течение нескольких месяцев после выпуска с завода.

Санкции против РФ. Что известно

Европейский союз с начала полномасштабного вторжения ввел против России уже 13 пакетов санкций за захватническую войну против Украины. Также ЕС вводил санкции против Белоруссии.

Сейчас в ЕС обсуждается 14 пакет санкций против России. СМИ сообщали, что в санкционный список войдут 21 российская компания и 19 физических лиц.

Также послы стран ЕС согласовали новые санкции против России из-за смерти оппозиционера Алексея Навального.

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