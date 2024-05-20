Из-за санкций США десятки нефтяных танкеров России месяцами стоят без работы, что свидетельствует об эффективности ограничительных мер.

Как санкции США лишают Россию доходов от продажи нефти

Отмечается, что 3 октября 40 судов, занимающихся перевозкой российской нефти, попали в список санкций США из-за нарушения установленного лимита цены на продажу нефти.

Подчеркивается, что только СМП "Приморье" удалось собрать груз после попадания в список санкций США.

Если он сможет без проблем разгрузиться, это может поощрить Россию снова использовать больше судов для торговли.

Санкции и ограничения цены, наложенные на Россию, критикуют за то, что Москва слишком легко их обходит, учитывая, насколько большими остаются поступающие из страны потоки нефти.

Что известно о судах теневого флота РФ, попавших под санкции США

Двадцать одно из 40 судов принадлежат российской государственной судоходной компании ПАО "Совкомфлот".

Большинство других 19 контролируются компанией Hennesea Holdings Ltd., базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Отмечается, что санкции затронули лишь небольшую часть теневого флота РФ, который действует для обхода западного ограничения цены на продажу российской нефти.

Одно из 40 судов было изъято из списка в апреле, что позволило ему пользоваться услугами международного страхования.

После исключения из списка судно загрузило груз американской нефти, но остается на якоре у побережья Техаса.

Остальные попавшие под санкции судов простаивают без дела и разбросаны по всему миру, согласно данным отслеживания судов.

Восемь танкеров "Совкомфлота" находятся у российских портов Тихого океана, где некоторые из них находятся уже больше пяти месяцев.

В Черном море есть еще одно скопление простаивающих танкеров "Совкомфлота", попавших под санкции.