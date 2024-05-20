Через санкції США десятки нафтових танкерів Росії місяцями стоять без роботи, що свідчить про ефективність обмежувальних заходів.

Як санкції США позбавляють Росію доходів від продажу нафти

Зазначається, що 3 жовтня 40 суден, які займаються перевезенням російської нафти, потрапили до списку санкцій США через порушення встановленого ліміту ціни на продаж нафти.

Підкреслюється, що лише СМП "Примор'я" вдалось зібрати вантаж після потрапляння до списку санкцій США.

Якщо він зможе без проблем розвантажитися, то це може заохотити Росію знову використовувати більше суден для торгівлі.

Санкції та обмеження ціни, накладені на Росію, критикують за те, що Москва занадто легко їх обходить, враховуючи, наскільки великими залишаються потоки нафти, що надходять з країни.

Що відомо про судна тіньового флоту РФ, які потрапили під санкції США

Двадцять одне з 40 суден належать російській державній судноплавній компанії ПАТ "Совкомфлот".

Більшість інших 19 контролюються компанією Hennesea Holdings Ltd., що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Зазначається, що санкції торкнулись лише невеликої частини тіньового флоту РФ, який діє для обходу західного обмеження ціни на продаж російської нафти.

Одне з 40 суден було вилучено зі списку у квітні, що дозволило йому користуватися послугами міжнародного страхування.

Після виключення зі списку судно завантажило вантаж американської нафти, але залишається на якорі біля узбережжя Техасу.

Решта суден, що потрапили під санкції, простоюють без діла і розкидані по всьому світу, згідно з даними відстеження суден.

Вісім танкерів "Совкомфлоту" знаходяться біля російських портів Тихого океану, де деякі з них перебувають вже більше п'яти місяців.

У Чорному морі є ще одне скупчення простоюючих танкерів "Совкомфлоту", що потрапили під санкції.