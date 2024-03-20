Нафтовий танкер «тіньового флоту» РФ зіткнувся із судном біля берегів Данії — Bloomberg

Танкер так званого «тіньового флоту» кораблів, які використовуються для перевезення російської нафти, зіткнувся з іншим судном недалеко від Данії. Інцидент стався 2 березня.

Що відомо про зіткнення танкеру РФ із судном

Йдеться про 15-річний нафтовий танкер Andromeda Star. Інцидент усе ще розслідують, повідомили в Морському управлінні Данії.

Судно мало відвантажити флагманську російську нафту марки Юралс 4 березня в балтійському порту Приморськ. Замість цього воно вирушило на ремонтну станцію в Данію, куди прибуло 17 березня, вказує Bloomberg.

Ознак серйозних наслідків для довкілля немає, але така аварія стала ще одним нагадуванням про ризики «тіньового флоту» для європейських країн, ідеться в матеріалі.

Данія дозволяє суднам, що заходять у Росію, плавати через свої води завдяки договору про свободу судноплавства.

Судном Andromeda Star управляє компанія Margao Marine Solutions OPC, що базується в Гоа, Індія. Страховики судна невідомі, і воно не вказане як застраховане. Власник танкера в декількох базах даних значиться як «невідомий».

Росія створила тіньовий флот, щоб підтримувати експорт нафти після безлічі санкцій з боку США, ЄС і G7. За деякими галузевими оцінками, флот налічує до 600 суден.

Як санкції впливають на нафтовий бізнес РФ

Згідно з даними журналістів, близько половини з 50 танкерів, які раніше перевозили російську нафту, більше не завантажують її. Головна причина — це потужні західні санкції.

Останній успішний приклад запровадження санкцій відбувся із кораблем "NS Leader", який прямував на завантаження нафтою в Балтійське море, але був вимушений розвернутись біля берегів Португалії одразу після повідомлення про запровадження санкцій проти себе.

Окрім того, наголошується, що усі 8 суден, проти яких були запроваджені санкції під час першої хвилі, зараз простоюють.

За словами журналістів, переважна частина — невдовзі після того, як їх було включено до списку Міністерством фінансів США.

Що також важливо розуміти, одразу після перших санкцій щодо обмеження ціни на російську нафту наприкінці 2022 року, а потім і проти російських нафтопродуктів двома місяцями пізніше, Росія змогла побудувати мережу "тіньового флоту".

Ба більше, як відомо, окремі західні компанії продовжували транспортування нафти поза запровадженої стелі цін.