Нафтовий танкер «тіньового флоту» РФ зіткнувся із судном біля берегів Данії — Bloomberg

Танкер так званого «тіньового флоту» кораблів, які використовуються для перевезення російської нафти, зіткнувся з іншим судном недалеко від Данії. Інцидент стався 2 березня.
Що відомо про зіткнення танкеру РФ із судном
Йдеться про 15-річний нафтовий танкер Andromeda Star. Інцидент усе ще розслідують, повідомили в Морському управлінні Данії.
Судно мало відвантажити флагманську російську нафту марки Юралс 4 березня в балтійському порту Приморськ. Замість цього воно вирушило на ремонтну станцію в Данію, куди прибуло 17 березня, вказує Bloomberg.
Ознак серйозних наслідків для довкілля немає, але така аварія стала ще одним нагадуванням про ризики «тіньового флоту» для європейських країн, ідеться в матеріалі.
Данія дозволяє суднам, що заходять у Росію, плавати через свої води завдяки договору про свободу судноплавства.
Судном Andromeda Star управляє компанія Margao Marine Solutions OPC, що базується в Гоа, Індія. Страховики судна невідомі, і воно не вказане як застраховане. Власник танкера в декількох базах даних значиться як «невідомий».
Росія створила тіньовий флот, щоб підтримувати експорт нафти після безлічі санкцій з боку США, ЄС і G7. За деякими галузевими оцінками, флот налічує до 600 суден.
Як санкції впливають на нафтовий бізнес РФ
Згідно з даними журналістів, близько половини з 50 танкерів, які раніше перевозили російську нафту, більше не завантажують її. Головна причина — це потужні західні санкції.
Останній успішний приклад запровадження санкцій відбувся із кораблем "NS Leader", який прямував на завантаження нафтою в Балтійське море, але був вимушений розвернутись біля берегів Португалії одразу після повідомлення про запровадження санкцій проти себе.
Окрім того, наголошується, що усі 8 суден, проти яких були запроваджені санкції під час першої хвилі, зараз простоюють.
За словами журналістів, переважна частина — невдовзі після того, як їх було включено до списку Міністерством фінансів США.
Що також важливо розуміти, одразу після перших санкцій щодо обмеження ціни на російську нафту наприкінці 2022 року, а потім і проти російських нафтопродуктів двома місяцями пізніше, Росія змогла побудувати мережу "тіньового флоту".
Ба більше, як відомо, окремі західні компанії продовжували транспортування нафти поза запровадженої стелі цін.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-