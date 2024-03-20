Нефтяной танкер "теневого флота" РФ столкнулся с судном у берегов Дании — Bloomberg

Танкер так называемого "теневого флота" кораблей, используемых для перевозки российской нефти, столкнулся с другим судном недалеко от Дании. Инцидент произошел 2 марта.

Что известно о столкновении танкера РФ с судном

Речь идет о 15-летнем нефтяном танкере Andromeda Star. Инцидент по-прежнему расследуют, сообщили в Морском управлении Дании.

Судно должно было отгрузить флагманскую российскую нефть марки Юралс 4 марта в балтийском порту Приморск. Вместо этого оно отправилось на ремонтную станцию в Данию, куда прибыло 17 марта, указывает Bloomberg.

Признаков серьезных последствий для окружающей среды нет, но подобная авария стала еще одним напоминанием о рисках «теневого флота» для европейских стран, говорится в материале.

Дания позволяет судам, входящим в Россию, плавать через свои воды благодаря договору о свободе судоходства.

Судном Andromeda Star управляет компания Margao Marine Solutions OPC, базирующаяся в Гоа, Индия. Страховщики судна неизвестны, и оно не указано как застрахованное. Владелец танкера в нескольких базах данных значится как «неизвестный».

Россия создала теневой флот, чтобы поддерживать экспорт нефти после множества санкций со стороны США, ЕС и G7. По некоторым отраслевым оценкам флот насчитывает до 600 судов.

Как санкции влияют на нефтяной бизнес РФ

Согласно данным журналистов, около половины из 50 танкеров, ранее перевозивших российскую нефть, больше не загружают ее. Главная причина — это мощные западные санкции.

Последний успешный пример введения санкций состоялся с кораблем "NS Leader", который направлялся на загрузку нефтью в Балтийское море, но вынужден был развернуться у берегов Португалии сразу после сообщения о введении санкций против себя.

Кроме того, отмечается, что все 8 судов, против которых были введены санкции во время первой волны, сейчас простаивают.

По словам журналистов, подавляющая часть — вскоре после того, как они были включены в список Министерством финансов США.

Что также важно понимать, что сразу после первых санкций по ограничению цены на российскую нефть в конце 2022 года, а затем и против российских нефтепродуктов двумя месяцами позже, Россия смогла построить сеть "теневого флота".

Более того, как известно, отдельные западные компании продолжали транспортировку нефти вне введенного потолка цен.