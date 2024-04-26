Індія знову приймає підсанкційні танкери з російськими нафтопродуктами

Підсанкційне судно "Совкомфлота" злило мазут у порту на заході Індії. Країна знову почала приймати танкери РФ після короткочасної перерви.

В індійські порти заходять танкери з нафтопродуктами РФ

Індія знову купує російську нафту і мазут.

Про це повідомляє Reuters.

Судно "СКФ Балтика" перевозить 90 тис тонн мазуту для оператора найбільшого у світі нафтопереробного комплексу в Джамнагарі Reliance Industries. Джерела видання запевняють, що судно залишить порт у п'ятницю після повного розвантаження.

Зазначається, що індійські нафтопереробні заводи, у тому числі Reliance, почали побоюватися приймати вантажі від кораблів "Совкомфлота" після того, як 23 лютого США запровадили санкції проти російського судноплавного гіганта.

Однак під час візиту до Індії на початку цього місяця офіційні особи США зазначили, що Вашингтон хоче стабільного світового постачання нафти й не просили Індії скоротити імпорт російської нафти. Ще один танкер "Володимир Тихонов" має прибути в Індію наступного тижня із російською нафтою. Поширити

Індійська компанія Reliance переважно купує російську нафту, але також імпортує мазут для переробки на своїй установці коксування для виробництва очищеного палива.

Джерела видання вказують, що нові індійські нафтопереробні заводи планують приймати російські нафтові вантажі, завантажені на судна "Совкомфлота".

Індія, ймовірно, знову купуватиме російську нафту

Кілька супертанкерів з нафтою РФ помітили на шляху до Індії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що супертанкер Nireta стоїть на якорі недалеко від Вісакхапатнама на східному узбережжі Індії, а два інші танкери — "Східний проспект" і Erecter — перебувають недалеко від Джамнагара на заході. Вони обидва вказують на Сікку як пункт призначення. Clyde Noble, ще одне судно, наповнене "Соколом", наразі також перебуває на шляху до Сікки.

Bloomberg пише, що в період до середини січня 10 партій сирої нафти "Сокіл", які мали прибути до Індії, не були розвантажені, і принаймні п'ять суден попрямували назад через Малаккську протоку.

Усі вантажі "Сокола", завантажені в березні, і більшу частину вантажів, відправлених у лютому, доправили до Китаю, але деякі з цих більш ранніх партій тепер повертаються до Індії.

Змінилося те, що "Сокіл" тепер постачають трейдери, а не виробник, і вантажі пропонуються з привабливими знижками, що призводить до відновлення деяких поставок до Індії. Поширити

Санкції проти російської нафтової галузі

Країни Заходу запровадили низку обмежень, у тому числі й стелю цін на нафту, щодо Росії, щоб зменшити її дохід. Проте Кремль продовжує оминати обмеження, продаючи нафту та нафтопродукти до Індії.

Нещодавно Bloomberg писало, що РФ почала продавати сорт нафти Urals по 75 дол за барель. Це на чверть дорожче за стелю цін на нафту.

Також стало відомо, що Індія надала дозвіл на морське страхування чотирьом російськими фірмами, що дозволить Кремлю бути менш залежним від послуг західних компаній.