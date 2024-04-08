Нова поразка Путіна. Індія залишає Росію без нафтових грошей

Індія почала переорієнтуватися на закупівлю американської нафти через діючі санкції ЄС та США проти Росії.

Росія втрачає індійський ринок з закупівлі нафти

Як повідомляє рух “Свобода Росії”, індійські нафтопереробні заводи готові купити рекордні обсяги американської нафти для заміни російської нафти, що стане найвищим показником майже за рік на тлі ескалації санкцій США.

За даними джерел Bloomberg, державні компанії Bharat Petroleum, Indian Oil та приватна компанія Reliance Industries у березні колективно закупили у США близько 7 млн ​​барелів нафти, постачання яких заплановано на квітень. Ця закупівля встановлює новий рекорд обсягу за місяць із травня 2023 року.

Сприяло цьому введені ЄС та США санкції проти російської нафтогазової галузі.

Раніше Кремль переорієнтував сировинні потоки на азійські ринки (Китай, Індія, Сінгапур та ін.). Робилося це через російського державного перевізника російського “чорного золота” — танкерну кампанію “Совкомфлот”.

Причому через первинні накладені санкції “Совкомфлот” був змушений вигадувати різні схеми їхнього обходу. Використовувалися і звані “тіньові танкери” — плавучі корита без страховок і нормального техобслуговування, кожен рейс яких загрожує екологічної катастрофою. Подібний металобрухт належить різним міжнародним тіньовим ділкам, які возили в такий спосіб ще підсанкційну іранську нафту, — зазначає рух “Свобода Росії”. Поширити

Суттєві зміни відбулися у лютому, на другу річницю вторгнення Росії в Україну і після смерті Олексія Навального.

“Совкомфлот”, нарешті, був випиляний повністю — включений до блокуючого списку санкцій США. Штатам набридло терпіти мистецтва путінських нафтоперевізників (як бачимо, світова бюрократія працює повільно, але вірно), — пудсумував Легіон. Поширити

Втрата індійського ринку — це справді сильний удар по російських нафтових доходах.

Що відомо про пошуки Індією альтернативи російській нафті

У лютому Bloomberg зазначало, що поки Росія залишається найбільшим постачальником нафти до Індії, однак країна також збільшує імпорт нафти та нафтопродуктів з інших країн.

ЗМІ підкреслювали, що тільки протягом лютого цього року поставки нафти з Саудівської Аравії до Індії збільшились на 22% порівняно із попереднім місяцем.

Зокрема, найбільший індійський НПЗ Reliance Industries Ltd закупив в Саудівської Аравії найбільші обсяги нафти з з травня 2020 року.

Нагадаємо, імпорт нафти Індії з Росії різко зріс після початку війни, оскільки Москва запропонувала великі знижки. Однак поставки впали в грудні до найнижчого рівня з січня минулого року після посилення санкцій.