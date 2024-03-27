США разом з іншими країнами Великої сімки розробляють додаткові заходи для обмеження продажу нафти з РФ.

Що відомо про плани США та G7 ще більше обмежити продаж російської нафти

Коротка відповідь — так. Ми сповнені рішучості працювати з нашою Коаліцією обмеження цін, щоб позбавити Росію ресурсів, — заявив помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт. Поширити

Він нагадав, що США разом з іншими країнами Коаліції уже вжили заходів, щоб посилити обмеження.

Зокрема, були введені санкції проти судноплавних компаній та суден, які порушували ці правила. Крім того, запроваджені обмеження проти російських підприємств, зокрема "Новатек" та "Арктик СПГ-2", які працюють у сфері енергетики.

Буде більше, я вам обіцяю, оскільки ми прагнемо посилити режим санкцій навколо Росії. Я зараз не буду розповідати про конкретні санкційні дії, але скажу, що ми віддані рішучій імплементації цих обмежень, — зазначив Паєтт. Поширити

Що відомо про проблеми Росії з експертом нафти

За інформацією журналістів Reuters, нафтові компанії країни-агресорки РФ стикаються із багатомісячними затримками оплати за поставки нафти та нафтопродуктів до Китаю, Туреччини та ОАЕ через вторинні санкції з боку США.

Журналісти видання підкреслюють, що затримки у оплаті за нафту з РФ зменшують прибутки Кремля і роблять їх нестабільними, що дозволяє США досягати поставлених цілей у зменшенні прибутків країни-агресорки від продажу енергоресурсів без переривання глобальних енергетичних потоків.

Кілька банків у Китаї, ОАЕ та Туреччині за останні тижні посилили свої вимоги щодо дотримання санкцій, що призвело до затримок або навіть відмови у грошових переказах до Росії.

Банки, обережно ставлячись до вторинних санкцій США, почали вимагати від своїх клієнтів надати письмові гарантії того, що жодна фізична чи юридична особа зі списку SDN (Special Designated Nationals) США не бере участі в угоді або не є бенефіціаром платежу, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Крім того, речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що проблеми з платежами існують, коли його запитали про повідомлення про те, що банки в Китаї сповільнили платежі.

Додається, що ще у грудні 2023 року Мінфін США видало розпорядження, в якому попереджено про можливе застосування санкцій за ухилення від дотримання Росією цінових обмежень щодо іноземних банків і заклик до них посилити контроль за дотриманням вимог.

Це стало першим прямим попередженням про можливість вторинних санкцій проти Росії, що поставило її в один ряд з Іраном у деяких сферах торгівлі.