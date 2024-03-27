Компанії РФ не можуть отримати платежі за продану нафту — відома причина
Категорія
Економіка
Дата публікації

Компанії РФ не можуть отримати платежі за продану нафту — відома причина

Нафта
Джерело:  Reuters

Російським нафтовим компаніям стало важче отримати оплату за експорт сирої нафти та палива. Причиною цього є посилення контролю банками в Китаї, Туреччині та ОАЕ через побоювання санкцій США.

Затримка платежів Росії за нафту

Reuters із посиланням на джерела пише, що затримки оплати можуть становити кілька місяців. Це зменшує надходження коштів до Кремля та роблять їх нестабільними.

Це дозволяє США досягати подвійних санкційних цілей — перешкоджати надходженню грошей до Кремля і водночас не переривати глобальні енергетичні потоки.

Останніми тижнями, пише Reuters, кілька банків в Китаї, ОАЕ та Туреччині посилили свої вимоги щодо дотримання санкцій, що призвело до затримок або навіть відмови у грошових переказах до Москви.

Банки, побоюючись вторинних санкцій США, почали вимагати від своїх клієнтів надати письмові гарантії того, що жодна фізична чи юридична особа з підсанкційного списку США не бере участі в угоді або не є бенефіціаром платежу.

Про які банки йдеться

  • В ОАЕ банки First Abu Dhabi Bank (FAB) і Dubai Islamic Bank (DIB) заблокували кілька рахунків, пов’язаних з торгівлею російськими товарами, повідомили два джерела.

  • Банк Mashreq в ОАЕ, турецькі Ziraat і Vakifbank і китайські банки ICBC і Bank of China все ще обробляють платежі, але на їх обробку потрібні тижні або місяці.

Банки це не коментують, однак речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що проблеми з платежами існують, коли його запитали про повідомлення про те, що банки в Китаї сповільнили платежі.

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