Компании РФ не могут получить платежи за проданную нефть — известна причина

Российским нефтяным компаниям стало труднее получить оплату за экспорт сырой нефти и топлива. Причиной тому является усиление контроля банками в Китае, Турции и ОАЭ из-за опасений санкций США.

Задержка платежей России за нефть

Reuters со ссылкой на источники пишет, что задержки оплаты могут составить несколько месяцев. Это уменьшает поступление средств в Кремль и делает их нестабильным.

Это позволяет США добиваться двойных санкционных целей — препятствовать поступлению денег в Кремль и в то же время не прерывать глобальные энергетические потоки.

В последние недели, пишет Reuters, несколько банков в Китае, ОАЭ и Турции ужесточили свои требования по соблюдению санкций, что привело к задержкам или даже отказу в денежных переводах в Москву.

Банки, опасаясь вторичных санкций США, потребовали от своих клиентов предоставить письменные гарантии того, что ни одно физическое или юридическое лицо из подсанкционного списка США не участвует в сделке или не является бенефициаром платежа.

О каких банках идет речь

В ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank (FAB) и Dubai Islamic Bank (DIB) заблокировали несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами, сообщили два источника.

Банк Mashreq в ОАЭ, турецкие Ziraat и Vakifbank и китайские банки ICBC и Bank of China все еще обрабатывают платежи, но на их обработку уходят недели или месяцы.

Банки это не комментируют, однако представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что проблемы с платежами существуют, когда его спросили о сообщении о том, что банки в Китае замедлили платежи.