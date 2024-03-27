США и G7 планируют усилить ограничения на продажу нефти из РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

США и G7 планируют усилить ограничения на продажу нефти из РФ

Танкер с нефтью
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Источник:  Укринформ

США вместе с другими странами Большой семерки разрабатывают дополнительные меры по ограничению продаж нефти из РФ.

Что известно о планах США и G7 еще больше ограничить продажу российской нефти.

Короткий ответ — да. Мы полны решимости работать с нашей Коалицией ограничения цен, чтобы лишить Россию ресурсов, заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт.

Он напомнил, что США вместе с другими странами Коалиции уже приняли меры, чтобы усилить ограничения.

В частности, были введены санкции против судоходных компаний и судов, нарушавших эти правила. Кроме того, введены ограничения против российских предприятий, в частности, "Новатек" и "Арктик СПГ-2", работающих в сфере энергетики.

Будет больше, я вам обещаю, потому что мы стремимся усилить режим санкций вокруг России. Я сейчас не буду рассказывать о конкретных санкционных действиях, но скажу, что мы привержены решительной имплементации этих ограничений, — отметил Паетт.

Что известно о проблемах России с экспертом нефти

По информации журналистов Reuters, нефтяные компании страны-агрессорки РФ сталкиваются с многомесячными задержками оплаты за поставки нефти и нефтепродуктов в Китай, Турцию и ОАЭ из-за вторичной санкции со стороны США.

Журналисты издания подчеркивают, что задержки в оплате за нефть из РФ уменьшают доходы Кремля и делают их нестабильными, что позволяет США достигать поставленных целей в уменьшении доходов страны-агрессоры от продажи энергоресурсов без прерывания глобальных энергетических потоков.

Несколько банков в Китае, ОАЭ и Турции за последние недели ужесточили свои требования по соблюдению санкций, что привело к задержкам или даже отказу в денежных переводах в Россию.

Банки, осторожно относясь к вторичным санкциям США, потребовали от своих клиентов предоставить письменные гарантии того, что ни одно физическое или юридическое лицо из списка SDN (Special Designated Nationals) США не участвует в сделке или не является бенефициаром платежа, — говорится в материале издания .

Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что проблемы с платежами существуют, когда его спросили о сообщении о том, что банки в Китае замедлили платежи.

Добавляется, что еще в декабре 2023 года Минфин США издал распоряжение, в котором предупреждено о возможном применении санкций за уклонение от соблюдения Россией ценовых ограничений в отношении иностранных банков и призыв к ним ужесточить контроль соблюдения требований.

Это стало первым прямым предупреждением о возможности вторичных санкций против России, поставив ее в один ряд с Ираном в некоторых сферах торговли.

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