США вместе с другими странами Большой семерки разрабатывают дополнительные меры по ограничению продаж нефти из РФ.
Что известно о планах США и G7 еще больше ограничить продажу российской нефти.
Он напомнил, что США вместе с другими странами Коалиции уже приняли меры, чтобы усилить ограничения.
В частности, были введены санкции против судоходных компаний и судов, нарушавших эти правила. Кроме того, введены ограничения против российских предприятий, в частности, "Новатек" и "Арктик СПГ-2", работающих в сфере энергетики.
Что известно о проблемах России с экспертом нефти
По информации журналистов Reuters, нефтяные компании страны-агрессорки РФ сталкиваются с многомесячными задержками оплаты за поставки нефти и нефтепродуктов в Китай, Турцию и ОАЭ из-за вторичной санкции со стороны США.
Журналисты издания подчеркивают, что задержки в оплате за нефть из РФ уменьшают доходы Кремля и делают их нестабильными, что позволяет США достигать поставленных целей в уменьшении доходов страны-агрессоры от продажи энергоресурсов без прерывания глобальных энергетических потоков.
Несколько банков в Китае, ОАЭ и Турции за последние недели ужесточили свои требования по соблюдению санкций, что привело к задержкам или даже отказу в денежных переводах в Россию.
Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что проблемы с платежами существуют, когда его спросили о сообщении о том, что банки в Китае замедлили платежи.
Добавляется, что еще в декабре 2023 года Минфин США издал распоряжение, в котором предупреждено о возможном применении санкций за уклонение от соблюдения Россией ценовых ограничений в отношении иностранных банков и призыв к ним ужесточить контроль соблюдения требований.
Это стало первым прямым предупреждением о возможности вторичных санкций против России, поставив ее в один ряд с Ираном в некоторых сферах торговли.
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