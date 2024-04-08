Новое поражение Путина. Индия покидает Россию без нефтяных денег

Индия начала переориентироваться на закупку американской нефти из-за действующих санкций ЕС и США против России.

Россия теряет индийский рынок по закупке нефти

Как сообщает движение "Свобода России", индийские нефтеперерабатывающие заводы готовы купить рекордные объемы американской нефти для замены российской нефти, что станет самым высоким показателем почти через год на фоне эскалации санкций США.

По данным источников Bloomberg, государственные компании Bharat Petroleum, Indian Oil и частная компания Reliance Industries в марте коллективно закупили у США около 7 млн ​​баррелей нефти, поставки которых запланированы на апрель. Эта закупка устанавливает новый рекорд объема за месяц с мая 2023 года.

Способствовало этому введенные ЕС и США санкции против российской нефтегазовой отрасли.

Ранее Кремль переориентировал сырьевые потоки на азиатские рынки (Китай, Индия, Сингапур и др.). Делалось это из-за российского государственного перевозчика российского "черного золота" — танкерной кампании "Совкомфлот".

Причем из-за первичных наложенных санкций "Совкомфлот" был вынужден придумывать разные схемы их обхода. Использовались и так называемые “теневые танкеры” — плавучие корыта без страховок и нормального техобслуживания, каждый рейс которых чреват экологической катастрофой. Подобный металлолом принадлежит разным международным теневым дельцам, возившим таким образом еще подсанкционную иранскую нефть, — отмечает движение "Свобода России". Поделиться

Существенные изменения произошли в феврале, во вторую годовщину вторжения России в Украину и после смерти Алексея Навального.

"Совкомфлот", наконец, был выпилен полностью — включен в блокирующий список санкций США. Америке надоело терпеть искусство путинских нефтеперевозчиков (как видим, мировая бюрократия работает медленно, но верно), — подытожил Легион. Поделиться

Потеря индийского рынка — это действительно сильный удар по российским нефтяным доходам.

Что известно о поисках Индией альтернативы российской нефти.

В феврале Bloomberg отмечало, что пока Россия остается самым крупным поставщиком нефти в Индию, однако страна также увеличивает импорт нефти и нефтепродуктов из других стран.

СМИ подчеркивали, что только в течение февраля этого года поставки нефти из Саудовской Аравии в Индию увеличились на 22% по сравнению с предыдущим месяцем.

В частности, крупнейший индийский НПЗ Reliance Industries Ltd закупил у Саудовской Аравии наибольшие объемы нефти с мая 2020 года.

Напомним, импорт нефти Индии из России резко увеличился после начала войны, поскольку Москва предложила большие скидки. Однако поставки упали в декабре до самого низкого уровня с января прошлого года после ужесточения санкций.