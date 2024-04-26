Индия снова принимает подсанкционные танкеры с российскими нефтепродуктами

Подсанкционное судно "Совкомфлота" слило мазут в порту на западе Индии. Страна снова начала принимать танкеры РФ после кратковременного перерыва.

В индийские порты заходят танкеры с нефтепродуктами РФ

Индия снова покупает российскую нефть и мазут.

Об этом сообщает Reuters.

Судно "СКФ Балтика" перевозит 90 тыс тонн мазута для оператора крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса в Джамнагаре Reliance Industries. Источники издания уверяют, что судно покинет порт в пятницу после полной разгрузки.

Отмечается, что индийские нефтеперерабатывающие заводы, включая Reliance, начали опасаться принимать грузы от кораблей "Совкомфлота" после того, как 23 февраля США ввели санкции против российского судоходного гиганта.

Однако во время визита в Индию в начале этого месяца официальные лица США отметили, что Вашингтон хочет стабильной мировой поставки нефти и не просили Индии сократить импорт российской нефти. Еще один танкер "Владимир Тихонов" должен прибыть в Индию на следующей неделе с российской нефтью. Поделиться

Индийская компания Reliance преимущественно покупает российскую нефть, но также импортирует мазут для переработки в своей установке коксования для производства очищенного топлива.

Источники издания указывают, что новые индийские нефтеперерабатывающие заводы планируют принимать российские нефтяные грузы, загруженные на суда "Совкомфлота".

Индия, вероятно, снова будет покупать российскую нефть

Несколько супертанкеров с нефтью РФ заметили по пути в Индию.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что супертанкер Nireta стоит на якоре недалеко от Висакхапатнама на восточном побережье Индии, а два других танкера — "Восточный проспект" и Erecter — находятся недалеко от Джамнагара на западе. Они оба указывают на Сикку как пункт назначения. Clyde Noble, еще одно судно, наполненное "Соколом", сейчас также находится на пути в Сикку.

Bloomberg пишет, что в период до середины января 10 партий сырой нефти "Сокол", которые должны были прибыть в Индию, не были разгружены, и по крайней мере пять судов направились обратно через Малаккский пролив.

Все грузы "Сокола", загруженные в марте, и большую часть отправленных в феврале грузов доставили в Китай, но некоторые из этих более ранних партий теперь возвращаются в Индию.

Изменилось то, что "Сокол" теперь поставляют трейдеры, а не производитель, и грузы предлагаются с привлекательными скидками, что приводит к возобновлению некоторых поставок в Индию. Поделиться

Санкции против российской нефтяной отрасли

Страны Запада ввели ряд ограничений, в том числе и потолок цен на нефть, в отношении России, чтобы снизить ее доход. Однако Кремль продолжает обходить ограничения, продавая нефть и нефтепродукты в Индию.

Недавно Bloomberg писало, что РФ начала продавать сорт нефти Urals по 75 долл за баррель. Это на четверть дороже потолка цен на нефть.

Также стало известно, что Индия предоставила разрешение на морское страхование четырем российским фирмам, что позволит Кремлю быть менее зависимым от услуг западных компаний.