Росія перейменовує нафтові танкери на тлі санкцій США — Bloomberg

Російська державна компанія “Совкомфлот” перейменувала деякі зі своїх нафтових танкерів після санкцій з боку США.

"Совкомфлот" РФ перейменовує нафтові танкери, що потрапили під санкції США

Як зазначає видання, “Совкомфлот” потрапив під санкції США у лютому цього року. В санкційний список також увійшли 14 танкерів компанії.

Тепер судна перейменували, деякі отримали назви на честь російських міст, а також змінили свої прапори з габонських на російські. Bloomberg пише, що це дасть росії більшу впевненість у тому, як вона може їх використовувати.

Хоча перейменування може здатися зухвалим, воно, тим не менш, зробить ці судна — і їхні асоціації з Росією — більш відвертими, — вважають журналісти. Поширити

За даними агентства Bloomberg, щонайменше чотири танкери змінили свої назви й перейшли під російський прапор: NS Columbus став Kemerovo (номер ІМО 9312884), NS Bravo — Belgorod (9412359), NS Captain — Kaliningrad (9341067), а NS Creation — Krasnoyarsk.

На додаток до створення тіньового флоту для транспортування своєї нафти, перебуваючи під західними санкціями, Росія значною мірою покладається на гігантський танкерний флот “Совкомфлоту”.

Компанія залишається найбільшим у світі власником танкерів класу Aframax, кожен з яких здатен перевозити близько 700 тисяч барелів нафти.

Танкери часто змінюють назви після того, як потрапляють під санкції, щоб дистанціюватися від списків у санкційних базах даних, хоча їх можна ідентифікувати за унікальними й незмінними номерами, зареєстрованими в Міжнародній морській організації.

Що відомо про введені санкції США проти РФ

США разом з іншими країнами Великої сімки, які входять до Коаліції обмеження цін, працюють над додатковими кроками щодо зменшення можливостей РФ отримувати прибутки від продажу нафти, які Кремль використовує у війні проти України.

З початку жовтня США посилили санкції проти широкого флоту танкерів, що перевозять російську нафту, з тих пір десятки танкерів, що потрапили під санкції, стоять без діла.

Російські нафтові компанії стикаються з затримками в оплаті за нафту і паливо на кілька місяців, оскільки банки в Китаї, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) стають більш обережними через вторинні санкції США.