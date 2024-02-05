Росія шукає нові шляхи обходу західних санкцій для продажу нафти на тлі посилення обмежень з боку США і використовує танкери під прапорами Габону.

Що відомо про нові спроби РФ обійти західні санкції на продаж нафти

За інформацією журналістів видання, кількість суден, які стали ходити під прапором Габону протягом минулого місяця зросла в 5 разів у порівнянні із середньомісячним показником за 2023 рік.

Це означає, що наприкінці січня під прапором Габону було понад 100 суден "тіньового флоту" порівняно з 20 роком раніше.

Реєстр прапорів Габону почав набирати популярність як зручний прапор, пропонуючи зацікавленим сторонам простий і дешевий притулок, - зазначає гендиректор і співзасновник Windward AI Амі Деніел. Поширити

За його словами, цей крок спрямований на те, щоб уникнути уваги регулюючих органів.

США та партнери протягом останніх місяців посилюють обмеження та контроль за їхнім дотриманням, здійснючи тиск на трейдерів і фірми, які допомагають РФ обходити введену Росією стелю цін на нафту.

Амі Деніел підкреслює, американські регулятори також посилюють контроль над кількома країнами, суднові реєстри яких зазвичай асоціюються з незаконною діяльністю.

Такі прапори, як Ліберія, Сент-Кітс і Невіс тощо, піддаються серйозній атаці з боку регулюючих органів, що робить їх менш привабливими для зловмисників, - пояснює Деніел. Поширити

У четвертому кварталі 2023 року до трійки країн із найбільшим прапором для кораблів "тіньового флоту" входили Панама, Ліберія і Росія.

Як РФ ховає власний тіньовий флот танкерів

Автори матеріалу зазначають, що тільки протягом минулого місяця близько 50 суден отримали прапор Габону, втративши при цьому прапори Ліберії та Панами.

Зазначається, що всі ці судна належали російським компаніям

Усі судна мають зареєструватися в державі прапора, яка потім забезпечує дотримання міжнародних морських правил відповідно до законів ООН.

"Тіньовий флот", що характеризується непрозорим володінням і використанням обманних методів, як-от відключення систем стеження, швидко розширився після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.