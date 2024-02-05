Россия ищет новые пути обхода западных санкций по продаже нефти на фоне усиления ограничений со стороны США и использует танкеры под флагами Габона.

Что известно о новых попытках РФ обойти западные санкции на продажу нефти

По информации журналистов издания, количество судов, которые стали ходить под флагом Габона, в течение прошлого месяца возросло в 5 раз по сравнению со среднемесячным показателем за 2023 год.

Это означает, что в конце января под флагом Габона находились более 100 судов "теневого флота" по сравнению с 20 годом ранее.

Реестр флагов Габона начал набирать популярность как удобное знамя, предлагая заинтересованным сторонам простое и дешевое убежище, - отмечает гендиректор и соучредитель Windward AI Ами Дэниел. Поделиться

По его словам, этот шаг направлен на то, чтобы избежать внимания регулирующих органов.

США и партнеры в последние месяцы усиливают ограничения и контроль за их соблюдением, оказывая давление на трейдеров и фирмы, помогающие РФ обходить введенный Россией потолок цен на нефть.

Ами Дэниел подчеркивает, что американские регуляторы также усиливают контроль над несколькими странами, судовые реестры которых обычно ассоциируются с незаконной деятельностью.

Такие флаги, как Либерия, Сент-Китс и Невис и т.д., подвергаются серьезной атаке со стороны регулирующих органов, что делает их менее привлекательными для злоумышленников, – объясняет Дэниел. Поделиться

В четвертом квартале 2023 года в тройку стран с самым большим флагом для кораблей "теневого флота" входили Панама, Либерия и Россия.

Как РФ прячет собственный теневой флот танкеров

Авторы материала отмечают, что только в течение прошлого месяца около 50 судов получили флаг Габона, потеряв флаги Либерии и Панамы.

Все эти суда принадлежали российским компаниям.

Все суда должны зарегистрироваться в государстве флага, которое затем обеспечивает соблюдение международных морских правил в соответствии с законами ООН.

"Теневой флот", характеризующийся непрозрачным владением и использованием обманных методов, таких как отключение систем слежения, быстро расширился после вторжения России в Украину в 2022 году.