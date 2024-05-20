США пересматривают позицию по санкциям против алмазов из РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

США пересматривают позицию по санкциям против алмазов из РФ

Алмазы
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Источник:  Reuters

Жесткие санкции против российских алмазов оказались под угрозой из-за пересмотра США собственной позиции по этому вопросу.

Почему США передумали вводить жесткие санкции против российских алмазов

Отмечается, что на позицию США, вероятно, повлияли протесты со стороны стран Африки, бриллиантов из Индии и американских ювелиров.

Журналисты со ссылкой на 2 источника подчеркивают, что США вроде бы вообще прекратили участвовать во встречах рабочих групп G7 по вопросу введения санкций против алмазов российского происхождения.

Предлагаемые санкции предусматривают:

  • Введение прямого запрета на экспорт алмазов российского происхождения (уже действует),

  • Запрет на экспорт бриллиантов от 1 карата, производимых из алмазов русского происхождения (уже действует),

  • Уменьшение порога до 0,5 карат с сентября 2024 года.

Отмечается, что помимо этого весь импорт алмазов российского происхождения будет проходить через Антверпен, являющийся одним из крупнейших центров алмазной торговли, для сертификации с использованием блокчейна.

Что говорят в США

Однако собеседники издания сообщают, что США потеряли интерес к теме об отслеживании страны происхождения алмазов.

Поэтому обсуждение этого вопроса зашло в тупик.

По словам одного из представителей Белого дома, обязательство ввести механизм отслеживания до 1 сентября касается Евросоюза, а не США.

Мы должны учесть обеспокоенность африканских партнеров и производителей, партнеров из Индии и ОАЭ и убедиться, что мы также можем сделать это пригодным для индустрии США, — объясняет один из американских чиновников.

По его словам, механизма отслеживания страны происхождения алмазов, который удовлетворял бы все требования, пока не существует.

Страны G7 и обязались ввести его до 1 сентября.

В феврале главы Анголы, Ботсваны и Намибии, на которые совокупно приходится 30% добычи алмазов, обратились к лидерам G7. Они сказали, что решение об установлении единой точки доступа на рынок G7 ограничивает свободу и наносит ущерб доходам от алмазной торговли.

Сторонники санкций заявляют, что для введения надежного эмбарго механизм отслеживания должен быть обязательно, но без полного участия в США, на долю которых приходится 50% рынка ювелирных изделий с бриллиантами, он не может быть эффективным.

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