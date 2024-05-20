Жорсткі санкції проти російських алмазів опинились під загрозою через перегляд США власної позиції з цього питання.
Чому США передумали вводити жорсткі санкції проти російських алмазів
Зазначається, що на позицію США, ймовірно, вплинули протести з боку країн Африки, виробників діамантів з Індії та американських ювелірів.
Журналісти із посиланням на 2 джерела підкреслюють, що США нібито взагалі припинили брати участь у зустрічах робочих груп G7 з питання введення санкцій проти алмазів російського походження.
Запропоновані санкції передбачають:
Введення прямої заборони на експорт алмазів російського походження (вже діє),
Заборону на експорт діамантів від 1 карата, вироблених з алмазів російського походження (вже діє),
Зменшення порогу до 0,5 карат з вересня 2024.
Зазначається, що окрім цього увесь імпорт алмазів російського походження буде проходити через Антверпен, який є одним з найбільших центрів алмазної торгівлі, для сертифікації з використанням блокчейну.
Що кажуть в США
Однак співрозмовники видання повідомляють, що США втратили інтерес до теми щодо відстеження країни походження алмазів.
Через це обговорення цього питання зайшло у глухий кут.
За словами одного з представників Білого дому, зобов'язання запровадити механізм відстеження до 1 вересня стосується Євросоюзу, а не США.
За його словами, механізму відстеження країни походження алмазів, який би задовільняв усі вимоги, поки не існує.
Країни G7 і взяли на себе зобов'язання запровадити його до 1 вересня.
У лютому глави Анголи, Ботсвани та Намібії, на яких сукупно припадає 30% видобутку алмазів, звернулися до лідерів G7. Вони сказали, що рішення про встановлення єдиного пункту доступу на ринок G7 обмежує свободу і завдає шкоди доходам від алмазної торгівлі.
Прихильники санкцій заявляють, що для введення надійного ембарго механізм відстеження має бути обов'язково, але без повної участі США, на частку яких припадає 50% ринку ювелірних виробів із діамантами, він не може бути ефективним.
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