Жорсткі санкції проти російських алмазів опинились під загрозою через перегляд США власної позиції з цього питання.

Чому США передумали вводити жорсткі санкції проти російських алмазів

Зазначається, що на позицію США, ймовірно, вплинули протести з боку країн Африки, виробників діамантів з Індії та американських ювелірів.

Журналісти із посиланням на 2 джерела підкреслюють, що США нібито взагалі припинили брати участь у зустрічах робочих груп G7 з питання введення санкцій проти алмазів російського походження.

Запропоновані санкції передбачають:

Введення прямої заборони на експорт алмазів російського походження (вже діє),

Заборону на експорт діамантів від 1 карата, вироблених з алмазів російського походження (вже діє),

Зменшення порогу до 0,5 карат з вересня 2024.

Зазначається, що окрім цього увесь імпорт алмазів російського походження буде проходити через Антверпен, який є одним з найбільших центрів алмазної торгівлі, для сертифікації з використанням блокчейну.

Що кажуть в США

Однак співрозмовники видання повідомляють, що США втратили інтерес до теми щодо відстеження країни походження алмазів.

Через це обговорення цього питання зайшло у глухий кут.

За словами одного з представників Білого дому, зобов'язання запровадити механізм відстеження до 1 вересня стосується Євросоюзу, а не США.

Ми маємо взяти до уваги стурбованість африканських партнерів та виробників, партнерів з Індії та ОАЕ і переконатися, що ми також можемо зробити це придатним для індустрії США, — пояснює один з американських посадовців. Поширити

За його словами, механізму відстеження країни походження алмазів, який би задовільняв усі вимоги, поки не існує.

Країни G7 і взяли на себе зобов'язання запровадити його до 1 вересня.

У лютому глави Анголи, Ботсвани та Намібії, на яких сукупно припадає 30% видобутку алмазів, звернулися до лідерів G7. Вони сказали, що рішення про встановлення єдиного пункту доступу на ринок G7 обмежує свободу і завдає шкоди доходам від алмазної торгівлі.

Прихильники санкцій заявляють, що для введення надійного ембарго механізм відстеження має бути обов'язково, але без повної участі США, на частку яких припадає 50% ринку ювелірних виробів із діамантами, він не може бути ефективним.