Санкції проти РФ. Продаж російських алмазів впав на понад 60%

РФ вперше за 15 років почне скуповувати алмази, щоб підтримати держкорпорацію "Алроса", яка потрапила під санкції та ембарго Заходу.
Росія терпить збитки на продажу алмазів
Мінфін та Алроса, яка на 34% належить Росмайну, а ще на третину - уряду Якутії, домовилися про закупівлю алмазів у Держхрані.
Про це пише Reuters.
За словами видання, перша угода щодо викупу каміння відбулася у березні, а протягом року вони будуть регулярними.
Компанія "Алроса", яка контролює 95% російського видобутку алмазів і понад чверть — світового, в січні 2024 року була включена до блокуючого списку санкцій ЄС. Відтак показники компанії за друге півріччя минулого року виглядали жахливо: виручка впала на 29% (до першого півріччя), операційний прибуток – на 55%, а чистий прибуток – на 47%.
Торік компанія припиняла продажі. Після цього з компанії у середині 2023 року звільнили директора Сергія Іванова, сина колишнього міністра оборони та спецпредставника президента РФ. Компанію очолив Павло Мариничев.
У січні 2024 року компанія була включена до блокуючого списку санкцій ЄС і потрапила під санкції Швейцарії. Алроса повідомила у звіті, що не сумнівається у тому, що продовжуватиме свою діяльність протягом як мінімум року.
Перед тим, 18 грудня, Європейський Союз затвердив 12-й санкційний пакет проти РФ. У ньому міститься заборона на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передачу алмазів із Росії.
Російські алмази й нафта потрапили під санкції США
Сполучені Штати Америки 8 лютого ввели нові санкції проти Росії. Вони, зокрема, стосуються імпорту алмазів.
Про це повідомляє Міністерство фінансів США.
Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) вживає другий у 2024 році захід щодо забезпечення обмеження цін, запроваджуючи санкції щодо чотирьох організацій і визначаючи одне судно як заблоковане майно. Мережа цих організацій і судно були залучені в схему порушення цінового ліміту наприкінці 2023 року.
OFAC також видає дві нові постанови, які реалізують зобов'язання G7 щодо заборони імпорту російських алмазів.
Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон сказав, що дії проти суден, які порушують обмеження цін на російську нафту, повинні служити постійним попередженням про те, що США можуть і будуть забезпечувати дотримання обмежень.
Хто потрапив під санкції
Компанія Zeenit, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, у листопаді 2023 року продала російську сиру нафту сорту "Юралс" за ціною понад 80 дол за барель, яку вона доставила на судні NS Leader.
Zeenit і компанія Talassa, що базується в ОАЕ, займалися спільними перевезеннями кількох партій сирої нафти з Російської Федерації з використанням суден, які були завантажені в російських портах 2023 року.
Також обмеження торкнулися зареєстрованої в Ліберії компанії NS Leader Shipping і Oil Tankers SCF, що базується в ОАЕ.
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