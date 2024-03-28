Санкції проти РФ. Продаж російських алмазів впав на понад 60%

РФ вперше за 15 років почне скуповувати алмази, щоб підтримати держкорпорацію "Алроса", яка потрапила під санкції та ембарго Заходу.

Росія терпить збитки на продажу алмазів

Мінфін та Алроса, яка на 34% належить Росмайну, а ще на третину - уряду Якутії, домовилися про закупівлю алмазів у Держхрані.

Про це пише Reuters.

За словами видання, перша угода щодо викупу каміння відбулася у березні, а протягом року вони будуть регулярними.

Компанія "Алроса", яка контролює 95% російського видобутку алмазів і понад чверть — світового, в січні 2024 року була включена до блокуючого списку санкцій ЄС. Відтак показники компанії за друге півріччя минулого року виглядали жахливо: виручка впала на 29% (до першого півріччя), операційний прибуток – на 55%, а чистий прибуток – на 47%.

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Торік компанія припиняла продажі. Після цього з компанії у середині 2023 року звільнили директора Сергія Іванова, сина колишнього міністра оборони та спецпредставника президента РФ. Компанію очолив Павло Мариничев.

Країни G7 заборонили прямий імпорт алмазів із РФ із січня 2024 року, а з березня вирішили запровадити поетапне ембарго на постачання оброблених у третіх країнах алмазів російського походження. Поширити

У січні 2024 року компанія була включена до блокуючого списку санкцій ЄС і потрапила під санкції Швейцарії. Алроса повідомила у звіті, що не сумнівається у тому, що продовжуватиме свою діяльність протягом як мінімум року.

Перед тим, 18 грудня, Європейський Союз затвердив 12-й санкційний пакет проти РФ. У ньому міститься заборона на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передачу алмазів із Росії.

Російські алмази й нафта потрапили під санкції США

Сполучені Штати Америки 8 лютого ввели нові санкції проти Росії. Вони, зокрема, стосуються імпорту алмазів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) вживає другий у 2024 році захід щодо забезпечення обмеження цін, запроваджуючи санкції щодо чотирьох організацій і визначаючи одне судно як заблоковане майно. Мережа цих організацій і судно були залучені в схему порушення цінового ліміту наприкінці 2023 року.

OFAC також видає дві нові постанови, які реалізують зобов'язання G7 щодо заборони імпорту російських алмазів.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон сказав, що дії проти суден, які порушують обмеження цін на російську нафту, повинні служити постійним попередженням про те, що США можуть і будуть забезпечувати дотримання обмежень.

Хто потрапив під санкції

Компанія Zeenit, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, у листопаді 2023 року продала російську сиру нафту сорту "Юралс" за ціною понад 80 дол за барель, яку вона доставила на судні NS Leader.

Zeenit і компанія Talassa, що базується в ОАЕ, займалися спільними перевезеннями кількох партій сирої нафти з Російської Федерації з використанням суден, які були завантажені в російських портах 2023 року.

Також обмеження торкнулися зареєстрованої в Ліберії компанії NS Leader Shipping і Oil Tankers SCF, що базується в ОАЕ.