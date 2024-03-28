Санкции против РФ. Продажа российских алмазов упала более чем на 60%

РФ впервые за 15 лет начнет скупать алмазы, чтобы поддержать госкорпорацию "Алроса", попавшую под санкции и эмбарго Запада.

Россия терпит убытки из-за продажи алмазов

Минфин и “Алроса”, которая на 34% принадлежит Росмайну, а еще на треть — правительству Якутии, договорились о закупке алмазов в Госхране.

Об этом пишет Reuters.

По словам издания, первое соглашение о выкупе камней состоялось в марте, а в течение года они будут регулярными.

Компания "Алроса", которая контролирует 95% российской добычи алмазов и более четверти — мировой, в январе 2024 года была включена в блокирующий список санкций ЕС. Следовательно, показатели компании за второе полугодие прошлого года выглядели ужасно: выручка упала на 29% (до первого полугодия), операционная прибыль — на 55%, а чистая прибыль — на 47%.

На 61% выросли запасы алмазов. Пока работают на склад, — пишет профессор ВШЭ Евгений Коган. Поделиться

В прошлом году компания прекращала продажи. После этого из компании в середине 2023 года уволили директора Сергея Иванова, сына бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ. Компанию возглавил Павел Мариничев.

Страны G7 запретили прямой импорт алмазов из РФ с января 2024 года, а с марта решили ввести поэтапное эмбарго на поставки обработанных в третьих странах алмазов российского происхождения. Поделиться

В январе 2024 года компания была включена в блокирующий список санкций ЕС и попала под санкции Швейцарии. “Алроса” сообщила в отчете, что не сомневается в том, что будет продолжать свою деятельность в течение как минимум года.

До этого, 18 декабря, Европейский Союз утвердил 12-й санкционный пакет против РФ. В нем содержится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России.

Российские алмазы и нефть попали под санкции США

Соединенные Штаты Америки 8 февраля ввели новые санкции против России. Они, в частности, касаются импорта алмазов.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) принимает вторую в 2024 году меру по обеспечению ограничения цен, вводя санкции в отношении четырех организаций и определяя одно судно как заблокированное имущество. Сеть этих организаций и судно были вовлечены в схему нарушения ценового лимита в конце 2023 года.

OFAC также издает два новых постановления, реализующих обязательства G7 по запрету импорта российских алмазов.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон сказал, что действия против судов, нарушающих ограничение цен на российскую нефть, должны служить постоянным предупреждением о том, что США могут и будут обеспечивать соблюдение ограничений.

Кто попал под санкции

Компания Zeenit, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, в ноябре 2023 года продала российскую сырую нефть сорту "Юралс" по цене свыше 80 долл. за баррель, которую она доставила на судне NS Leader.

Zeenit и базирующаяся в ОАЭ компания Talassa занимались совместными перевозками нескольких партий сырой нефти из Российской Федерации с использованием судов, которые были загружены в российских портах 2023 года.

Также ограничения коснулись зарегистрированной в Либерии компании NS Leader Shipping и Oil Tankers SCF, базирующейся в ОАЭ.