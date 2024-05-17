Британия ввела новые санкции против компаний России и КНДР — список

Великобритания 17 мая объявила о новом пакете санкций против России и Северной Кореи.
Какие компании РФ и КНДР попали под санкции Британии
Как отмечается, две российские и одна северокорейская компания попали под ограничения, пытаясь нарушить или обойти санкции ООН в отношении Северной Кореи и торговать оружием в обмен на нефть.
В частности, под ограничения попали:
российская "Восточная стивидорная компания" ("Восточная стивидорная компания"), работающая в порту Восточный — российский поставщик грузовых услуг;
"Топливно-бункерная компания" ("Топливо-бункерная компания", ТСК) за разрешение судам, участвующим в транспортировке нефти в КНДР, работать в российском порту Восточный;
директор ТСК Алексей Михайлович Воротников;
северокорейская компания Paekyangsan Shipping Co Ltd, управляющая судном Paek Yang San 1 под флагом КНДР и способствующая военным программам Северной Кореи, транспортируя нефтепродукты между Россией и КНДР.
К этим трем компаниям и физическому лицу Британия применит определенные ограничения, в том числе замораживание активов, запрет на поездки в Соединенное Королевство и транспортные санкции.
КНДР получает от России нефть в больших объемах
РФ поставляет Северной Корее нефтепродукты в объемах, нарушающих ограничения, установленные Совбезом ООН.
По словам чиновника, РФ может продолжать поставки нефти "до бесконечности", поскольку российские и северокорейские коммерческие порты расположены достаточно близко друг к другу.
В то же время, чиновник подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат применять ограничения "против тех, кто работает над тем, чтобы способствовать передаче оружия и нефтепродуктов между Россией и КНДР".
Ограничения на импорт нефтепродуктов Северной Кореей были введены Совбезом ООН в 2017 году в ответ на испытания ядерного оружия в КНДР. Согласно этим ограничениям, Северная Корея может получать только 500 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов в год.
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