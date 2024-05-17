Британия ввела новые санкции против компаний России и КНДР — список
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Экономика
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Британия ввела новые санкции против компаний России и КНДР — список

Правительство Великобритании
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Великобритания 17 мая объявила о новом пакете санкций против России и Северной Кореи.

Какие компании РФ и КНДР попали под санкции Британии

Как отмечается, две российские и одна северокорейская компания попали под ограничения, пытаясь нарушить или обойти санкции ООН в отношении Северной Кореи и торговать оружием в обмен на нефть.

В частности, под ограничения попали:

  • российская "Восточная стивидорная компания" ("Восточная стивидорная компания"), работающая в порту Восточный — российский поставщик грузовых услуг;

  • "Топливно-бункерная компания" ("Топливо-бункерная компания", ТСК) за разрешение судам, участвующим в транспортировке нефти в КНДР, работать в российском порту Восточный;

  • директор ТСК Алексей Михайлович Воротников;

  • северокорейская компания Paekyangsan Shipping Co Ltd, управляющая судном Paek Yang San 1 под флагом КНДР и способствующая военным программам Северной Кореи, транспортируя нефтепродукты между Россией и КНДР.

К этим трем компаниям и физическому лицу Британия применит определенные ограничения, в том числе замораживание активов, запрет на поездки в Соединенное Королевство и транспортные санкции.

Пакет санкций подтверждает тот факт, что России не удастся скрыть свое незаконное партнерство с КНДР после ее вето Группы экспертов ООН, пишет правительство Соединенного Королевства.

КНДР получает от России нефть в больших объемах

РФ поставляет Северной Корее нефтепродукты в объемах, нарушающих ограничения, установленные Совбезом ООН.

Россия отправляла нефтепродукты из порта Восточный в КНДР. Российские поставки уже подтолкнули импорт в КНДР выше 500 баррелей в год, установленного Совбезом ООН, — сказал чиновник США на условиях анонимности.

По словам чиновника, РФ может продолжать поставки нефти "до бесконечности", поскольку российские и северокорейские коммерческие порты расположены достаточно близко друг к другу.

В то же время, чиновник подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат применять ограничения "против тех, кто работает над тем, чтобы способствовать передаче оружия и нефтепродуктов между Россией и КНДР".

Ограничения на импорт нефтепродуктов Северной Кореей были введены Совбезом ООН в 2017 году в ответ на испытания ядерного оружия в КНДР. Согласно этим ограничениям, Северная Корея может получать только 500 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов в год.

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