Британія ввела нові санкції проти компаній Росії та КНДР — перелік

Велика Британія 17 травня оголосила про новий пакет санкцій проти Росії та Північної Кореї.

Які компанії РФ та КНДР потрапили під санкції Британії

Як зазначається, дві російські та одна північнокорейська компанія потрапили під обмеження, бо намагаються порушити або обійти санкції ООН щодо Північної Кореї і торгувати зброєю в обмін на нафту.

Зокрема, під обмеження потрапили:

російська "Східна стивідорна компанія" ("Восточная стивидорная компания"), що працює в порту Восточний — російський постачальник вантажних послуг;

"Паливно-бункерна компанія" ("Топливно-бункерная компания", ТБК) за дозвіл суднам, які беруть участь у транспортуванні нафти до КНДР, працювати в російському порту Восточний;

директор ТБК Олексій Михайлович Воротніков;

північнокорейська компанія Paekyangsan Shipping Co Ltd, яка керує судном Paek Yang San 1 під прапором КНДР і сприяє військовим програмам Північної Кореї, транспортуючи нафтопродукти між Росією та КНДР.

До цих трьох компаній і фізичної особи Британія застосує певні обмеження, зокрема заморожування активів, заборону на поїздки в Сполучене Королівства та транспортні санкції.

Пакет санкцій підтверджує той факт, що Росії не вдасться приховати своє незаконне партнерство з КНДР після її вето Групи експертів ООН, — пише уряд Сполученого Королівства. Поширити

КНДР отримує від Росії нафту у великих обсягах

РФ постачає Північній Кореї нафтопродукти в обсягах, які порушують обмеження, встановлені Радою безпеки ООН.

Росія відправляла нафтопродукти з порту Східний до КНДР. Російські поставки вже підштовхнули імпорт в КНДР вище 500 барелів на рік, встановленого Радою безпеки ООН, — сказав чиновник США на умовах анонімності. Поширити

За словами посадовця, РФ може продовжувати поставки нафти "до нескінченності", оскільки російські та північнокорейські комерційні порти розташовані достатньо близько один до одного.

Водночас чиновник наголосив, що Сполучені Штати продовжать застосовувати обмеження "проти тих, хто працює над тим, щоб сприяти передачі зброї та нафтопродуктів між Росією та КНДР".