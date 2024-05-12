Росія вже цього року може отримати від КНДР нові РСЗВ для використання у злочинній війні проти України.

Що відомо про наміри КНДР передати Росії власні новітні РСЗВ

Зазначається, що нещодавно в КНДР провели випробування нової 240-мм РСЗВ із керованими боєприпасами.

Підкреслюється, що за фінальними випробуваннями спостерігав особисто північнокорейський диктатор Кім Чен Ин.

У КНДР заявляють, що вісім снарядів, випущених із системи залпового вогню, вразили "точкові" цілі, і стверджують, що випробування продемонстрували її "руйнівну силу, — підкреслюється у матеріалі видання із посиланням на інформацію від представників розвідки Південної Кореї. Поширити

Кім Чен Ин заявив, що нове озброєння підвищить боєздатність артилерії КНДР, і закликав довести виробництво снарядів та артилерійського озброєння до "вищого рівня".

Оновлена реактивна система залпового вогню з високою мобільністю і концентрацією вогню має автоматичну комбіновану систему управління вогнем і буде розгорнута в підрозділах Корейської народної армії в якості заміни обладнання з 2024 по 2026 роки, — підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Що відомо про поставки КНДР снарядів до РСЗВ до Росії

Зауваження Національної розвідувальної служби (NIS) Південної Кореї було зроблено у відповідь на нещодавнє повідомлення місцевого ЗМІ про те, що 122-мм артилерійські снаряди, виготовлені на Півночі в 1970-х роках, здається, були серед озброєнь, які Росія використовувала у своїй війні проти Києва.

Міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік також підрахував, що Північна Корея відправила в Росію близько 6 тис 700 контейнерів після саміту між їхніми лідерами у вересні, яких достатньо для розміщення приблизно 3 мільйонів снарядів калібру 152 мм або 500 тис снарядів калібру 122 мм артилерійські снаряди.