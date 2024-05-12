Південна Корея підозрює КНДР у постачанні Росії старих РСЗВ

122-міліметрові артилерійські снаряди, виготовлені в Північній Кореї в 1970-х роках, були серед зброї, яку Росія використовувала на війні проти України.

Північна Корея постачає Росії РСЗВ минулого століття

12 травня розвідувальне агентство Південної Кореї заявило про підозри, що північнокорейська зброя, виготовлена в 1970-х роках, була поставлена Росії для війни проти України

Про це повідомляє Yonhap.

Національна розвідувальна служба (НРС) зробила цю заяву у відповідь на нещодавнє повідомлення місцевих ЗМІ про те, що 122-міліметрові артилерійські снаряди, виготовлені в Північній Кореї в 1970-х роках, були серед зброї, яку Росія використовувала на війні проти України.

НРС детально аналізує відповідну обставину, а також продовжує відстежувати загальне військове співробітництво між Північною Кореєю і Росією. Поширити

Південнокорейська розвідувальна служба проаналізувала фотографії, опубліковані українським фотографом минулого року, і виявила корейські літери, в тому числі слово "방-122", які були нанесені на ракетні снаряди.

Експерти заявили, що це, найімовірніше, 122-міліметрові снаряди для реактивних систем залпового вогню.

За оцінками міністра оборони Південної Кореї Шин Вон Сіка, КНДР відправила до Росії близько 6700 контейнерів після саміту лідерів двох країн у вересні, що достатньо для розміщення приблизно 3 млн 152-мм артилерійських снарядів або 500 тисяч 122-мм артилерійських снарядів.

США підрахували кількість боєприпасів, які КНДР надала Росії

Північна Корея та Росія порушують всі міжнародні домовленості.

Про це заявила в. о. заступника голови місії США при ОБСЄ Трейсі Ньюелл на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

З кінця минулого року КНДР поставила до Росії майже 11 тис контейнерів з боєприпасами, а також пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет. Росія неодноразово використовувала цю зброю для ударів по українській інфраструктурі. Поширити

За словами американської дипломатки, "Пхеньян робить це не безкоштовно".

Ми знаємо, що КНДР зацікавлена у винищувачах, ракетах "земля-повітря", бронетехніці, обладнанні чи матеріалах для виробництва балістичних ракет та інших передових технологіях. Зрозуміло, що Росія і КНДР порушують резолюції Ради Безпеки ООН, беручи участь у цих поставках.

Дипломатка додала, що Росія та Іран також розвивають свої зв'язки й в інших сферах передусім в нафтогазовій та банківській, і "така співпраця послаблює наші колективні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України".