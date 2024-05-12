Южная Корея подозревает КНДР в поставке России старых РСЗО
Категория
Мир
Дата публикации

Южная Корея подозревает КНДР в поставке России старых РСЗО

Ким Чен ЫН
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Источник:  Yonhap

122-миллиметровые артиллерийские снаряды, изготовленные в Северной Корее в 1970-х годах, были среди оружия, которое Россия использовала на войне против Украины.

Северная Корея поставляет России РСЗО прошлого века

12 мая разведывательное агентство Южной Кореи заявило о подозрениях, что северокорейское оружие, изготовленное в 1970-х годах, было поставлено России для войны против Украины.

Об этом сообщает Yonhap.

Национальная разведывательная служба (НРС) сделала это заявление в ответ на недавнее сообщение местных СМИ о том, что 122-миллиметровые артиллерийские снаряды, изготовленные в Северной Корее в 1970-х годах, были среди оружия, которое Россия использовала на войне против Украины.

НРС подробно анализирует соответствующее обстоятельство, а также продолжает отслеживать всеобщее военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией.

Южнокорейская разведывательная служба проанализировала фотографии, опубликованные украинским фотографом в прошлом году, и обнаружила корейские буквы, в том числе слово "Бан-122", которые были нанесены на ракетные снаряды.

Эксперты заявили, что это, вероятнее всего, 122-миллиметровые снаряды для реактивных систем залпового огня.

По оценкам министра обороны Южной Кореи Шин Вон Сика, КНДР отправила в Россию около 6700 контейнеров после саммита лидеров двух стран в сентябре, что достаточно для размещения примерно 3 млн 152-мм артиллерийских снарядов или 500 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов.

США подсчитали количество боеприпасов, предоставленных КНДР России

Северная Корея и Россия нарушают все международные договоренности.

Об этом заявила и. о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Трейси Ньюэлл на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.

С конца прошлого года КНДР поставила в Россию почти 11 тыс. контейнеров с боеприпасами, а также пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет. Россия не раз использовала это оружие для ударов по украинской инфраструктуре.

По словам американской дипломатки, "Пхеньян делает это не бесплатно".

Мы знаем, что КНДР заинтересована в истребителях, ракетах "земля-воздух", бронетехнике, оборудовании или материалах для производства баллистических ракет и других передовых технологиях. Понятно, что Россия и КНДР нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН, участвуя в этих поставках.

Дипломатка добавила, что Россия и Иран также развивают свои связи и в других областях прежде всего в нефтегазовой и банковской, и "такое сотрудничество ослабляет наши коллективные усилия, направленные на прекращение войны России против Украины".

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