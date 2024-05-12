Россия уже в этом году может получить от КНДР новые РСЗО для использования в преступной войне против Украины.
Что известно о намерениях КНДР передать России собственные новейшие РСЗО
Отмечается, что недавно в КНДР провели испытание новой 240-мм РСЗО с управляемыми боеприпасами.
Подчеркивается, что за финальными испытаниями наблюдал лично северокорейский диктатор Ким Чен Ин.
Ким Чен Ын заявил, что новое вооружение повысит боеспособность артиллерии КНДР, и призвал довести производство снарядов и артиллерийского вооружения до "высшего уровня".
Что известно о поставках КНДР снарядов в РСЗО в Россию
Замечания Национальной разведывательной службы (NIS) Южной Кореи было сделано в ответ на недавнее сообщение местного СМИ о том, что 122-мм артиллерийские снаряды, изготовленные на Севере в 1970-х годах, кажется, были среди вооружений, которые Россия использовала Киев.
Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сок также подсчитал, что Северная Корея отправила в Россию около 6 тыс. 700 контейнеров после саммита между их лидерами в сентябре, которых достаточно для размещения примерно 3 миллионов снарядов калибра 152 мм или 500 тыс. снарядов калибра 122 мм.
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