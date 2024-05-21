Перевозили ракеты из КНДР в РФ. Канада ввела санкции против ряда компаний

Канада 21 мая объявила о санкциях против компаний, которые помогали доставлять баллистические ракеты из КНДР в Россию. Это вооружение затем использовалось для обстрелов Украины.
Канада ввела ограничения для компаний, доставлявших ракеты из КНДР в Россию
Ряд компаний подвергся канадским санкциям.
Об этом сообщает министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
Отмечается, что двое попавших сегодня под санкции являются высокопоставленными представителями российских предприятий, которые тесно связаны с российскими военными и участвуют в транспортировке оружия из Северной Кореи в Россию.
Шесть попавших сегодня под санкции организаций являются российскими судоходными компаниями, которые владеют, управляют и эксплуатируют самолеты, а также грузовые суда, которые использовали для завершения поставок оружия из Северной Кореи в Россию.
Жоли сообщила, что Канада осуждает военное сотрудничество России с Северной Кореей, которая имеет последствия для безопасности в Европе, Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире.
США подсчитали количество боеприпасов, предоставленных КНДР России
С конца 2023 года КНДР отправила России около 11 тыс контейнеров с боеприпасами, а также пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков таких ракет.
Об этом заявила и. о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Трейси Ньюэлл на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.
С конца прошлого года КНДР поставила в Россию почти 11 тыс контейнеров с боеприпасами, а также пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет. Россия не раз использовала это оружие для ударов по украинской инфраструктуре.
По словам американской дипломатки, "Пхеньян делает это не бесплатно".
Она также отметила, что Иран продолжает поставлять России беспилотники, а также боеприпасы класса "воздух-земля" и артиллерийские снаряды. Эти поставки иранских беспилотников "позволяют России продолжать свою кампанию бомбардировок украинских городов и гражданской инфраструктуры".
Соединенные Штаты предупредили, что Россия ведет переговоры с Ираном о приобретении баллистических ракет малой дальности для использования против Украины и эти переговоры активно продвигаются.
Дипломатка добавила, что Россия и Иран также развивают свои связи и в других областях прежде всего в нефтегазовой и банковской, и "такое сотрудничество ослабляет наши коллективные усилия, направленные на прекращение войны России против Украины".
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