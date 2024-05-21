Перевозили ракеты из КНДР в РФ. Канада ввела санкции против ряда компаний

Канада 21 мая объявила о санкциях против компаний, которые помогали доставлять баллистические ракеты из КНДР в Россию. Это вооружение затем использовалось для обстрелов Украины.

Канада ввела ограничения для компаний, доставлявших ракеты из КНДР в Россию

Ряд компаний подвергся канадским санкциям.

Об этом сообщает министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Сегодняшние санкции направлены против физических и юридических лиц, способствовавших незаконной транспортировке оружия, включая баллистические ракеты, из Северной Кореи в Россию. Есть зарегистрированные доказательства того, что это оружие Кремль использовал для ведения агрессивной войны против Украины в 2023 и 2024 годах. Мелани Жоли. Министр иностранных дел Канады

Сегодняшние санкции направлены против физических и юридических лиц, способствовавших незаконной транспортировке оружия, включая баллистические ракеты, из Северной Кореи в Россию. Есть зарегистрированные доказательства того, что это оружие Кремль использовал для ведения агрессивной войны против Украины в 2023 и 2024 годах. Поделиться

Отмечается, что двое попавших сегодня под санкции являются высокопоставленными представителями российских предприятий, которые тесно связаны с российскими военными и участвуют в транспортировке оружия из Северной Кореи в Россию.

Шесть попавших сегодня под санкции организаций являются российскими судоходными компаниями, которые владеют, управляют и эксплуатируют самолеты, а также грузовые суда, которые использовали для завершения поставок оружия из Северной Кореи в Россию.

Жоли сообщила, что Канада осуждает военное сотрудничество России с Северной Кореей, которая имеет последствия для безопасности в Европе, Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире.

Канада остается непреклонной в своей приверженности суверенитету Украины и ее народу перед лицом жестоких действий Кремля. Поделиться

США подсчитали количество боеприпасов, предоставленных КНДР России

С конца 2023 года КНДР отправила России около 11 тыс контейнеров с боеприпасами, а также пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков таких ракет.

Об этом заявила и. о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Трейси Ньюэлл на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.

С конца прошлого года КНДР поставила в Россию почти 11 тыс контейнеров с боеприпасами, а также пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет. Россия не раз использовала это оружие для ударов по украинской инфраструктуре.

По словам американской дипломатки, "Пхеньян делает это не бесплатно".

Мы знаем, что КНДР заинтересована в истребителях, ракетах "земля-воздух", бронетехнике, оборудовании или материалах для производства баллистических ракет и других передовых технологиях. Понятно, что Россия и КНДР нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН, участвуя в этих поставках. Поделиться

Она также отметила, что Иран продолжает поставлять России беспилотники, а также боеприпасы класса "воздух-земля" и артиллерийские снаряды. Эти поставки иранских беспилотников "позволяют России продолжать свою кампанию бомбардировок украинских городов и гражданской инфраструктуры".

Соединенные Штаты предупредили, что Россия ведет переговоры с Ираном о приобретении баллистических ракет малой дальности для использования против Украины и эти переговоры активно продвигаются.

Дипломатка добавила, что Россия и Иран также развивают свои связи и в других областях прежде всего в нефтегазовой и банковской, и "такое сотрудничество ослабляет наши коллективные усилия, направленные на прекращение войны России против Украины".