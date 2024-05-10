Канада выделяет 50 млн долл США на инициативу Германии по усилению противовоздушной обороны Украины, которая была начата в апреле.

Канада присоединяется к немецкой инициативе по ПВО

Министр обороны Канады Билл Блэр объявил, что его страна выделит 76 миллионов канадских долларов (50 млн долл США) на инициативу Германии «Немедленные действия по противовоздушной обороне» в поддержку Украины.

Инициатива была начата Германией в апреле 2024 года и объединяет деньги и ресурсы международного сообщества для быстрого поиска и доставки систем ПВО для Украины.

Объявление было осуществлено во время визита в Канаду министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Министры обсудили совместные усилия по поддержке Украины и работе по укреплению обороны и позиции сдерживания НАТО, в частности, в странах Балтии.

В заявлении Минобороны Канады говорится, что военнослужащие Вооруженных сил Канады находятся в Германии в составе Группы содействия безопасности-Украина, которая помогает упростить передачу помощи Украине.

Помощь Канады Украине

Минобороны Канады сообщает, что с февраля 2022 года страна выделила более 14 миллиардов канадских долларов в общую поддержку Украине, включая 4 миллиарда долларов военной помощи.

Эта помощь включает в себя боевые танки Leopard 2, бронированные машины боевой поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777, артиллерийские боеприпасы, беспилотники и многое другое.

Канада также вносит вклад в усилия по подготовке пилотов и обслуживанию украинских F-16.

С марта 2022 г. Королевские воздушные силы Канады помогают в доставке Украине военной помощи, предоставленной Канадой, членами НАТО и партнерами.