Канадский производитель БТР предлагает Германии свои бронемашины для поставок Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Канадский производитель БТР предлагает Германии свои бронемашины для поставок Украине

Бронемашина
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Источник:  Bild

Компания Roshel обещает поставить 400 машин до конца этого года, при этом по вдвое меньшей цене.

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После выхода статьи BILD о том, что Германия срывает поставки бронемашин MRAP для Украины, канадский производитель бронетранспортеров предложил немецкому правительству выход из сложившейся ситуации.

Как пишет BILD, в редакцию издания обратился управляющий директор канадской компании Roshel Роман Шимонов, предложивший обратить внимание на их машины MRAP, которые, по его словам, "являются гораздо лучшей альтернативой", а также пообещал "конкурентоспособные цены".

В письме представитель Roshel отметил, что 100 тяжелых колесных бронемашин MRAP компания может поставить в Украину в ближайшее время. При этом цена их будет значительно меньше, чем в контракте FFG.

Roshel обещает цену менее 375 тыс евро за один автомобиль, тогда как немецкая компания FFG называет расчетную цену 787 500 евро. Шимонов утверждает, что Roshel производит 140 машин в месяц, то есть все обещанные Германией 400 бронетранспортеров могут быть поставлены в этом году.

Канадская компания также имеет все необходимые сертификаты. К тому же, канадские машины уже участвуют в боевых действиях в Украине.

Компания Roshel уже успешно поставила в Украину свыше 1000 БТР и MRAP, причем все поставки были произведены в срок или с опережением графика.

В издании отмечают, что передали предложение Roshel в Министерство обороны ФРГ, однако там пока не комментируют ситуацию.

Украина нуждается в быстрой и всесторонней поддержке. Мы должны использовать все возможные варианты. Каждое предложение должно быть рассмотрено, — сказал в разговоре с BILD член парламентского комитета по бюджету Себастьян Шефер.

Германия сорвала поставки бронемашин для Украины

Как писало BILD, Германия сорвала поставку Украине бронемашин MRAP. Согласно контракту, в Минобороны Германии заявили, что все машины планируют поставить уже в 2024 году, однако никаких поставок так и не начали. Кроме того, план на текущий год сократили с 400 машин до 200, а затем и до 100.

Как отмечается, причина заключается в том, что FFG получает запчасти для MRAP из США и только собирает их в Германии. При этом у компании возникли "ограничения лицензии на экспорт из США" и проблемы с сертификацией.

Ранее в Минфине Германии заявили, что Украина стала основной страной-получателем экспорта вооружений. В первом квартале 2024 года были выданы разрешения на окончательный экспорт вооружений на сумму около 5,2 млрд евро.

Отмечается, что 3,85 млрд евро было выделено на военное оружие, а 1,4 млрд евро — другие виды вооружений.

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