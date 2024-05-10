Канада виділяє понад 50 млн дол на посилення української ППО

Канада виділяє 50 млн дол США на ініціативу Німеччини щодо посилення протиповітряної оборони України, яка була започаткована у квітні.

Канада долучається до німецької ініціативи щодо ППО

Міністр оборони Канади Білл Блер оголосив, що його країна виділить 76 мільйонів канадських доларів (50 млн дол США) на ініціативу Німеччини «Негайні дії щодо протиповітряної оборони» на підтримку України.

Ініціатива була започаткована Німеччиною у квітні 2024 року та об’єднує гроші та ресурси міжнародної спільноти для швидкого пошуку та доставки систем ППО для України.

Оголошення було здійснено під час візиту до Канади міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

Міністри обговорили спільні зусилля щодо підтримки України та роботу зі зміцнення оборони та позиції стримування НАТО, зокрема в країнах Балтії.

У заяві Міноборони Канади йдеться, що військовослужбовці Збройних сил Канади наразі перебувають у Німеччині у складі Групи сприяння безпеці–Україна, яка допомагає спростити передачу допомоги Україні.

Допомога Канади Україні

Міноборони Канади повідомляє, що з лютого 2022 року країна виділила понад 14 мільярдів канадських доларів на загальну підтримку Україні, включаючи 4 мільярди доларів військової допомоги.

Ця допомога включає в себе бойові танки Leopard 2, броньовані машини бойової підтримки, протитанкову зброю, гаубиці M777, артилерійські боєприпаси, безпілотники та багато іншого.

Канада також робить внесок у зусилля з підготовки пілотів та обслуговування українських F-16.

З березня 2022 року Королівські повітряні сили Канади допомагають у доставці Україні військової допомоги, наданої Канадою, членами НАТО та партнерами.