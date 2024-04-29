Україна отримає від Канади партію бронетранспортерів ACSV

Україна на початку літа отримає перші 10 з 50 бронетранспортерів ACSV 8х8 від Канади. Кошти на БТР були виділені ще у вересні 2023 року.

Канада передає Україні бронетранспортери

Спочатку бронетранспортери направляться до Німеччини.

Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер.

На початку літа бронетранспортери будуть направлені до Німеччини, де з ними ознайомляться українські військові. Після цього бійці пройдуть навчання на БТР. Білл Блер Міністр оборони Канади

Восени вони прибудуть в Україну. Ці машини побудовані канадськими робітниками на заводі General Dynamics Land Systems. Поширити

Попри те, що транспорт буде у Німеччині вже на початку літа до України він потрапить не раніше осені цього року. Це будуть перші 10 БТР із 50, 650 млн дол на які Канада виділила ще у вересні 2023 року.

Остання партія цих БТР має бути доставлена в Україну у 2027 році.

Бронетранспортери LAV 6.0 ACSV: що відомо

LAV 6.0 ACSV — це сучасна колісна броньована машина з формулою 8х8. Вона була розроблена, а згодом і модернізована на модернізованій базі БМП LAV 3.

БТР призначений для перевезення військ/вантажів, машини швидкої допомоги, командні пункти, інженери, радіоелектронна боротьба, технічне відновлення та мобільні ремонтні групи.

Після модернізації машина отримали покращений рівень захисту, і тепер здатні витримати кулеметні кулі калібру 14.5 з усіх сторін.

На БТР було встановлено:

нові системи огляду;

дистанційно керовану ЗПУ Protector RWS;

новий двигун потужністю 450 к/с, який дозволяє розігнати машину по трасі до 100 км/год, а по бездоріжжю до 40 км/год.

Цікаво і те, що Канада замовила ці ж БТР для своєї армії у кількості 360 одиниць. Вони мають частково замінити парк бронетранспортерів М113.

Канада надасть Україні кошти на виробництво дронів

Канада виділить 3 млн канадських дол (близько 2,3 млн дол США) на оплату українського виробництва бойових дронів для потреб Збройних сил України.

Про це оголосили у міністерстві оборони Канади.

Канада виділяє Україні 3 млн канадських дол на виробництво дронів власною оборонною промисловістю України. Канада вперше виділяє кошти на виробництво військових дронів безпосередньо в Україні й робить це у співпраці з Об’єднаними королівством. Поширити

Зазначається, що Канада також додатково виділить 13 млн канадських дол (близько 10 млн дол США) на чеську ініціативу із виробництва й закупівлі артилерійських боєприпасів для України у третіх країн.

Ці кошти виділяються на додачу до оголошених минулого місяця 40 млн дол, тож загальний внесок Канади до чеської ініціативи сягає більше 53 млн дол (більше 40 млн дол США).

Окрім цього Канада передасть Україні ще 100 дронів Teledyne FLIR, на додачу до обіцяних раніше 800.