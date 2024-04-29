Украина получит от Канады партию бронетранспортеров ACSV
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получит от Канады партию бронетранспортеров ACSV

Government of Canada
Бронетранспортер
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Украина в начале лета получит первые 10 из 50 бронетранспортеров ACSV 8х8 от Канады. Денежные средства на БТР были выделены еще в сентябре 2023 года.

Канада передает Украине бронетранспортеры

Сначала бронетранспортеры отправятся в Германию.

Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр.

В начале лета бронетранспортеры будут отправлены в Германию, где с ними ознакомятся украинские военные. После этого бойцы пройдут обучение на БТР.

Билл Блэр

Билл Блэр

Министр обороны Канады

Осенью они прибудут в Украину. Эти машины построены канадскими рабочими на заводе General Dynamics Land Systems.

Несмотря на то, что транспорт будет в Германии уже в начале лета в Украину, он попадет не раньше осени этого года. Это будут первые 10 БТР из 50,650 млн долл. на которые Канада выделила еще в сентябре 2023 года.

Последняя партия этих БТР должна быть доставлена в Украину в 2027 году.

Бронетранспортеры LAV 6.0 ACSV: что известно

LAV 6.0 ACSV — это современная колесная бронированная машина с формулой 8х8. Она была разработана, а затем и модернизирована на модернизированной базе БМП LAV 3.

БТР предназначен для перевозки войск/грузов, машин скорой помощи, командные пункты, инженеры, радиоэлектронная борьба, техническое восстановление и мобильные ремонтные группы.

После модернизации машина получили улучшенный уровень защиты и теперь способны выдержать пулеметные шары калибра 14.5 со всех сторон.

На БТР было установлено:

  • новые системы обзора;

  • дистанционно управляемую ЗПУ Protector RWS;

  • новый двигатель мощностью 450 к/с, позволяющий разогнать машину по трассе до 100 км/ч, а по бездорожью до 40 км/ч.

Интересно и то, что Канада заказала эти же БТР для своей армии в количестве 360 единиц. Они должны частично заменить парк бронетранспортеров М113.

Канада предоставит Украине средства на производство дронов

Канада выделит 3 млн канадских долл. (около 2,3 млн долл. США) на оплату украинского производства боевых дронов для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом объявили в министерстве обороны Канады.

Канада выделяет Украине 3 млн канадских долл. на производство дронов собственной оборонной промышленностью Украины. Канада впервые выделяет средства на производство военных дронов непосредственно в Украине и делает это в сотрудничестве с Объединенными королевством.

Отмечается, что Канада также дополнительно выделит 13 млн. канадских долл. (около 10 млн. долл. США) на чешскую инициативу по производству и закупке артиллерийских боеприпасов для Украины у третьих стран.

Эти средства выделяются в дополнение к объявленным в прошлом месяце 40 млн долл, поэтому общий вклад Канады в чешскую инициативу достигает более 53 млн долл (более 40 млн долл США).

Кроме этого Канада передаст Украине еще 100 дронов Teledyne FLIR, в дополнение к обещанным ранее 800.

Доставка этих дронов начнется в мае.

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