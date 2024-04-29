Украина получит от Канады партию бронетранспортеров ACSV

Украина в начале лета получит первые 10 из 50 бронетранспортеров ACSV 8х8 от Канады. Денежные средства на БТР были выделены еще в сентябре 2023 года.
Канада передает Украине бронетранспортеры
Сначала бронетранспортеры отправятся в Германию.
Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр.
Несмотря на то, что транспорт будет в Германии уже в начале лета в Украину, он попадет не раньше осени этого года. Это будут первые 10 БТР из 50,650 млн долл. на которые Канада выделила еще в сентябре 2023 года.
Последняя партия этих БТР должна быть доставлена в Украину в 2027 году.
Бронетранспортеры LAV 6.0 ACSV: что известно
LAV 6.0 ACSV — это современная колесная бронированная машина с формулой 8х8. Она была разработана, а затем и модернизирована на модернизированной базе БМП LAV 3.
БТР предназначен для перевозки войск/грузов, машин скорой помощи, командные пункты, инженеры, радиоэлектронная борьба, техническое восстановление и мобильные ремонтные группы.
После модернизации машина получили улучшенный уровень защиты и теперь способны выдержать пулеметные шары калибра 14.5 со всех сторон.
На БТР было установлено:
новые системы обзора;
дистанционно управляемую ЗПУ Protector RWS;
новый двигатель мощностью 450 к/с, позволяющий разогнать машину по трассе до 100 км/ч, а по бездорожью до 40 км/ч.
Интересно и то, что Канада заказала эти же БТР для своей армии в количестве 360 единиц. Они должны частично заменить парк бронетранспортеров М113.
Канада предоставит Украине средства на производство дронов
Канада выделит 3 млн канадских долл. (около 2,3 млн долл. США) на оплату украинского производства боевых дронов для нужд Вооруженных сил Украины.
Об этом объявили в министерстве обороны Канады.
Отмечается, что Канада также дополнительно выделит 13 млн. канадских долл. (около 10 млн. долл. США) на чешскую инициативу по производству и закупке артиллерийских боеприпасов для Украины у третьих стран.
Эти средства выделяются в дополнение к объявленным в прошлом месяце 40 млн долл, поэтому общий вклад Канады в чешскую инициативу достигает более 53 млн долл (более 40 млн долл США).
Кроме этого Канада передаст Украине еще 100 дронов Teledyne FLIR, в дополнение к обещанным ранее 800.
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