Перевозили ракети з КНДР до РФ. Канада ввела санкції проти низки компаній

Канада 21 травня оголосила про санкції проти компаній, які допомагали доправляти балістичні ракети з КНДР до Росії. Це озброєння потім використовувалося для обстрілів України.

Канада ввела обмеження для компаній, які доставляли ракети з КНДР до Росії

Низка компаній підпала під канадські санкції.

Про це повідомляє міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Сьогоднішні санкції спрямовані проти фізичних і юридичних осіб, які сприяли незаконному транспортуванню зброї, включно з балістичними ракетами, з Північної Кореї до Росії. Є зареєстровані докази того, що цю зброю Кремль використовував для ведення агресивної війни проти України у 2023 і 2024 роках. Мелані Жолі. Міністерка закордонних справ Канади

Сьогоднішні санкції спрямовані проти фізичних і юридичних осіб, які сприяли незаконному транспортуванню зброї, включно з балістичними ракетами, з Північної Кореї до Росії. Є зареєстровані докази того, що цю зброю Кремль використовував для ведення агресивної війни проти України у 2023 і 2024 роках. Поширити

Зазначається, що двоє осіб, які потрапили сьогодні під санкції, є високопоставленими представниками російських підприємств, які тісно пов'язані з російськими військовими та беруть участь у транспортуванні зброї з Північної Кореї до Росії.

Шість організацій, які потрапили сьогодні під санкції, є російськими судноплавними компаніями, що володіють, управляють та експлуатують літаки, а також вантажні судна, які використовували для завершення поставок зброї з Північної Кореї в Росію.

Жолі повідомила, що Канада засуджує військову співпрацю Росії з Північною Кореєю, яка має наслідки для безпеки в Європі, Індо-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі.

Канада залишається непохитною у своїй прихильності суверенітету України та її народу перед обличчям жорстоких дій Кремля. Поширити

США підрахували кількість боєприпасів, які КНДР надала Росії

З кінця 2023 року КНДР відправила Росії майже 11 тис контейнерів з боєприпасами, а також пускові установки балістичних ракет і кілька десятків таких ракет.

Про це заявила в. о. заступника голови місії США при ОБСЄ Трейсі Ньюелл на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

З кінця минулого року КНДР поставила до Росії майже 11 тис контейнерів з боєприпасами, а також пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет. Росія неодноразово використовувала цю зброю для ударів по українській інфраструктурі.

За словами американської дипломатки, "Пхеньян робить це не безкоштовно".

Ми знаємо, що КНДР зацікавлена у винищувачах, ракетах "земля-повітря", бронетехніці, обладнанні чи матеріалах для виробництва балістичних ракет та інших передових технологіях. Зрозуміло, що Росія і КНДР порушують резолюції Ради Безпеки ООН, беручи участь у цих поставках. Поширити

Вона також вказала на те, що Іран продовжує постачати Росії безпілотники, а також боєприпаси класу "повітря-земля" та артилерійські снаряди. Ці поставки іранських безпілотників "дозволяють Росії продовжувати свою кампанію бомбардувань українських міст та цивільної інфраструктури".

Сполучені Штати попередили, що Росія веде переговори з Іраном про придбання балістичних ракет малої дальності для використання проти України та що ці переговори активно просуваються.

Дипломатка додала, що Росія та Іран також розвивають свої зв'язки й в інших сферах передусім в нафтогазовій та банківській, і "така співпраця послаблює наші колективні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України".