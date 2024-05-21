Перевозили ракети з КНДР до РФ. Канада ввела санкції проти низки компаній

Канада 21 травня оголосила про санкції проти компаній, які допомагали доправляти балістичні ракети з КНДР до Росії. Це озброєння потім використовувалося для обстрілів України.
Канада ввела обмеження для компаній, які доставляли ракети з КНДР до Росії
Низка компаній підпала під канадські санкції.
Про це повідомляє міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.
Зазначається, що двоє осіб, які потрапили сьогодні під санкції, є високопоставленими представниками російських підприємств, які тісно пов'язані з російськими військовими та беруть участь у транспортуванні зброї з Північної Кореї до Росії.
Шість організацій, які потрапили сьогодні під санкції, є російськими судноплавними компаніями, що володіють, управляють та експлуатують літаки, а також вантажні судна, які використовували для завершення поставок зброї з Північної Кореї в Росію.
Жолі повідомила, що Канада засуджує військову співпрацю Росії з Північною Кореєю, яка має наслідки для безпеки в Європі, Індо-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі.
США підрахували кількість боєприпасів, які КНДР надала Росії
З кінця 2023 року КНДР відправила Росії майже 11 тис контейнерів з боєприпасами, а також пускові установки балістичних ракет і кілька десятків таких ракет.
Про це заявила в. о. заступника голови місії США при ОБСЄ Трейсі Ньюелл на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.
З кінця минулого року КНДР поставила до Росії майже 11 тис контейнерів з боєприпасами, а також пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет. Росія неодноразово використовувала цю зброю для ударів по українській інфраструктурі.
За словами американської дипломатки, "Пхеньян робить це не безкоштовно".
Вона також вказала на те, що Іран продовжує постачати Росії безпілотники, а також боєприпаси класу "повітря-земля" та артилерійські снаряди. Ці поставки іранських безпілотників "дозволяють Росії продовжувати свою кампанію бомбардувань українських міст та цивільної інфраструктури".
Сполучені Штати попередили, що Росія веде переговори з Іраном про придбання балістичних ракет малої дальності для використання проти України та що ці переговори активно просуваються.
Дипломатка додала, що Росія та Іран також розвивають свої зв'язки й в інших сферах передусім в нафтогазовій та банківській, і "така співпраця послаблює наші колективні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України".
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