Перевозили ракети з КНДР до РФ. Канада ввела санкції проти низки компаній
Категорія
Світ
Дата публікації

Перевозили ракети з КНДР до РФ. Канада ввела санкції проти низки компаній

Government of Canada
Канада

Канада 21 травня оголосила про санкції проти компаній, які допомагали доправляти балістичні ракети з КНДР до Росії. Це озброєння потім використовувалося для обстрілів України.

Канада ввела обмеження для компаній, які доставляли ракети з КНДР до Росії

Низка компаній підпала під канадські санкції.

Про це повідомляє міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Сьогоднішні санкції спрямовані проти фізичних і юридичних осіб, які сприяли незаконному транспортуванню зброї, включно з балістичними ракетами, з Північної Кореї до Росії. Є зареєстровані докази того, що цю зброю Кремль використовував для ведення агресивної війни проти України у 2023 і 2024 роках.

Мелані Жолі.

Мелані Жолі.

Міністерка закордонних справ Канади

Сьогоднішні санкції спрямовані проти фізичних і юридичних осіб, які сприяли незаконному транспортуванню зброї, включно з балістичними ракетами, з Північної Кореї до Росії. Є зареєстровані докази того, що цю зброю Кремль використовував для ведення агресивної війни проти України у 2023 і 2024 роках.

Зазначається, що двоє осіб, які потрапили сьогодні під санкції, є високопоставленими представниками російських підприємств, які тісно пов'язані з російськими військовими та беруть участь у транспортуванні зброї з Північної Кореї до Росії.

Шість організацій, які потрапили сьогодні під санкції, є російськими судноплавними компаніями, що володіють, управляють та експлуатують літаки, а також вантажні судна, які використовували для завершення поставок зброї з Північної Кореї в Росію.

Жолі повідомила, що Канада засуджує військову співпрацю Росії з Північною Кореєю, яка має наслідки для безпеки в Європі, Індо-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі.

Канада залишається непохитною у своїй прихильності суверенітету України та її народу перед обличчям жорстоких дій Кремля.

США підрахували кількість боєприпасів, які КНДР надала Росії

З кінця 2023 року КНДР відправила Росії майже 11 тис контейнерів з боєприпасами, а також пускові установки балістичних ракет і кілька десятків таких ракет.

Про це заявила в. о. заступника голови місії США при ОБСЄ Трейсі Ньюелл на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

З кінця минулого року КНДР поставила до Росії майже 11 тис контейнерів з боєприпасами, а також пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет. Росія неодноразово використовувала цю зброю для ударів по українській інфраструктурі.

За словами американської дипломатки, "Пхеньян робить це не безкоштовно".

Ми знаємо, що КНДР зацікавлена у винищувачах, ракетах "земля-повітря", бронетехніці, обладнанні чи матеріалах для виробництва балістичних ракет та інших передових технологіях. Зрозуміло, що Росія і КНДР порушують резолюції Ради Безпеки ООН, беручи участь у цих поставках.

Вона також вказала на те, що Іран продовжує постачати Росії безпілотники, а також боєприпаси класу "повітря-земля" та артилерійські снаряди. Ці поставки іранських безпілотників "дозволяють Росії продовжувати свою кампанію бомбардувань українських міст та цивільної інфраструктури".

Сполучені Штати попередили, що Росія веде переговори з Іраном про придбання балістичних ракет малої дальності для використання проти України та що ці переговори активно просуваються.

Дипломатка додала, що Росія та Іран також розвивають свої зв'язки й в інших сферах передусім в нафтогазовій та банківській, і "така співпраця послаблює наші колективні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України".

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Канада приєдналася до української коаліції дронів
МЗС Канади
Канада
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Коаліція дронів. Канада передасть Україні 450 безпілотників SkyRanger
Міністерство оборони України
SkyRanger
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Канада виділяє понад 50 млн дол на посилення української ППО
Канада

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?