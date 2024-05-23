Ряд стран ЕС не поддерживают санкции против "теневого флота" РФ
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Экономика
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Ряд стран ЕС не поддерживают санкции против "теневого флота" РФ

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Источник:  The Financial Times

Греция, Кипр и Мальта выступают против введения ЕС санкций в отношении кораблей "теневого флота" РФ, который страна агрессорка использует для обхода введенного западными странами лимита цены на продажу нефти.

Почему некоторые страны ЕС против санкций к кораблям "теневого флота" РФ

Отмечается, что 22 мая дипломаты стран ЕС обсудили содержание нового санкционного пакета против России из-за развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

Меры в новом пакете санкций предусматривают запрет на реэкспорт российского сжиженного природного газа.

По информации двух собеседников издания, в настоящее время существуют разногласия по мерам, которые, как ожидается, должны быть введены.

По мнению представителей Греции, Кипра и Мальты, новые ограничения против кораблей так называемого "теневого флота" России приведут лишь к тому, что судоходные операторы начнут действовать еще более непрозрачно, чтобы скрыть "теневой флот".

В конце концов это может привести к масштабной экологической катастрофе.

Индивидуальные санкции против более 100 человек, причастных к депортации украинцев с оккупированных территорий и производству оружия, также включены в предложенный пакет, наряду с мерами против обхода, направленными на закрытие лазейок в действующих санкциях.

Что известно о санкциях ЕС против Беларуси

ЕС планирует ужесточить санкции против самопровозглашенного режима белорусского диктатора Александра Лукашенко, поскольку Кремль с помощью Белоруссии продолжает импортировать элитные автомобили и предметы роскоши.

Новые санкции запретят экспорт в Беларусь и через Беларусь технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях, а также сжиженного природного газа.

ЕС также прекратит импорт бриллиантов из Белоруссии.

Если новые санкции будут приняты, то главным их направлением будет ограничение потока продаж элитных авто в Беларусь, которые затем едут в Россию.

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